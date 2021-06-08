Для тех, кто еще «на удаленке»: 5 советов от дизайнера, как создать рабочую обстановку дома

Удаленная работа, которая всего пару лет назад казалась экзотикой, сегодня стала для многих людей новой реальностью, в которой в одном месте соединились трудовые обязанности, домашняя рутина и личная жизнь.

Безусловно, в работе из дома есть свои плюсы: экономия сил, времени и финансов на путь до офиса и обратно, а также более уединенная, спокойная атмосфера. Но большинство людей замечают снижение работоспособности и продуктивности дома. Это неизбежно, ведь дома все так и манит переключиться с работы на отдых - кровать, кухня, телевизор. Поэтому так важно поддерживать дома рабочую обстановку, которая способствует концентрации на задачах. В этом поможет грамотная организация рабочего пространства, в котором вы максимально сосредоточены. Как самостоятельно создать рабочую среду дома и повысить свою эффективность, рассказала Мария Жданова, дизайнер гипермаркета товаров для дома «Леруа Мерлен» в Алматы.







Определитесь с местом





Первое, с чего следует начать — выбрать место, в котором вы будете максимально отвлечены от домашней обстановки и погружены в трудовой процесс. В идеале это целый кабинет, отведенный для работы. В отдельном помещении легко создать офисную атмосферу. Такая возможность есть далеко не у каждого, но на самом деле это не беда. Сегодня дизайнеры предлагают множество вариантов расположения индивидуального рабочего уголка в комнатах квартиры или дома. Например, вместо того, чтобы превращать балкон или лоджию в склад ненужных вещей, как это многие делают, их можно переоборудовать под полноценное рабочее помещение. Здесь необходимо позаботиться о качественном утеплении и остеклении, чтобы поддерживать оптимальную температуру внутри, а также об устойчивом интернет-соединении.





Другой популярный вариант — создание рабочего пространства в спальне. Тут, как и в других комнатах, не обойтись без зонирования. Речь идет не о крупных перегородках, а об отделке, которая визуально отделит место для работы от других зон: для сна, расслабления, обеда. Сделать это можно, расставив необходимую мебель или растения, подобрав правильный декор, выделив границы рабочей зоны, отличным от всей комнаты цветом. Так ваша заряженность на результат не будет спадать, где бы вы ни находились, в гостиной или на кухне.





Эргономично расположить рабочую зону также можно в нише, кладовой и даже в шкафу, на подоконнике или консоли. Эти варианты позволяют сэкономить пространство и финансы на обустройство мини-офиса дома.





Подберите правильную мебель и систему хранения





Центральная фигура рабочего места — стол. Исходите из своих потребностей и свободного пространства. Работаете с документами, книгами, офисной техникой? Тогда подберите широкий стол, на котором для каждого предмета отведен свой угол. У вас совсем нет места для полноценного стола, а все, что вам нужно, это ноутбук? В таком случае можно подобрать небольшой компьютерный столик, консоль или стеклянную столешницу, которые не будут визуально загромождать пространство. Чистота и порядок на рабочем месте — это порядок и в голове, а значит стабильная продуктивность. Для всех необходимых вещей, отведите удобное место для хранения: стеллажи для книг и гаджетов, лотки и ящики для бумаг, настольные или подвесные органайзеры для канцелярии. Вместо массивных шкафов, лучше отдать предпочтение полкам, на которых легко и практично разместятся нужные принадлежности.





Позаботьтесь об освещении





Освещение играет большую роль в продолжительности вашей активности. Все потому, что недостаточная или избыточная освещенность вкупе с компьютерным излучением приводит к быстрой утомляемости глаз, вызывающей желание спать. Предусмотрите оптимальную естественную и искусственную освещенность рабочего места. Лучше всего расположить стол сбоку от окна, чтобы в этой зоне свет держался максимально долго. Не стоит располагать стол лицом к окну, слишком сильное освещение может ослеплять в течение дня. А также не рекомендуется садиться спиной к окну, в тени, глаза напрягаются сильнее, отчего быстро устают. Чтобы не переборщить с освещенностью, регулируйте количество солнечного света с помощью жалюзи или занавесок. Искусственных источников света должно быть как минимум два, — общая и настольная лампа, которая снижает воздействие вредного излучения дисплея, сохраняя здоровое зрение. В качестве настольного освещения, лучше всего использовать небольшой светильник с прищепкой, расположение которого легко менять в зависимости от времени суток. Светодиодная лента может выделить особо важные зоны, если вы предпочитаете работать в темное время суток, а также разнообразить интерьер комнаты.





Используйте вдохновляющий декор





В любой работе важно найти то, что вас вдохновляет. Это может быть семья, жажда путешествий, кумир, мечты и многое другое. «Дистанционка» может стать продуктивней и легче, если декор рабочей зоны будет напоминать вам о том, ради чего и к чему вы стремитесь. Лучшее место для рамок с памятными фотографиями, фигурок, журнальных вырезок, постеров с мотивирующими слоганами — стена напротив стола, куда чаще всего падает взгляд во время работы. Декор также поможет успешнее выполнять поставленные задачи. Можно использовать маркерную или пробковую доску для заметок, идей и напоминаний себе о необходимых делах и дедлайнах. Тут главное не переборщить, чтобы рабочее место не пестрило отвлекающими деталями и не захламляло пространство.





Грамотно настраивайтесь и отдыхайте





В удаленной работе граница между личной жизнью и трудовыми обязанностями часто размывается. Это приводит либо к низкой продуктивности, когда человек слишком часто отвлекается или чувствует себя излишне расслабленным в домашней обстановке, либо к чрезмерной работе и постоянному стрессу, если не происходит смены обстановки и трудовая деятельность сливается с бытом. Чтобы поддерживать производительность на высоком уровне, соблюдайте баланс работы и отдыха, отводя для каждого занятия правильное место и время. Не работайте в пижаме, лежа в кровати, устраивайте себе обеденный перерыв, один или два раза в день, как делаете это, приезжая на работу, не выполняйте домашние дела, например, уборку или готовку в рабочие часы. Постарайтесь максимально придерживаться того распорядка, который выработался в офисе , тогда вы начнете эффективнее справляться с задачами и меньше уставать.