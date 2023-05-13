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Disney выпустит «Чумовую пятницу 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис
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Главный

Вчера в 11:07

Disney выпустит «Чумовую пятницу 2» с Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис

«Чумовая пятница» рассказывает о докторе Тэсс Колман, которая не может найти общий язык со своей дочерью Анной. Непонимание приводит к постоянным конфликтам, и однажды героини просыпаются, мистическим образом поменявшись телами и жизнями.

Пока нет информации о чем будет второй фильм. Ранее Джейми Ли Кертис в одном из интервью заявляла, что хочет принять участие в сиквеле и посмотреть, как Линдси Лохан будет отыгрывать бабушку. Также актриса откровенно намекала, что второй фильм находится в работе.

Источник: kanobu.ru

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