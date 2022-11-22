Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022

Тейлор Свифт победила в номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards 2022.
Среди претендентов на главную награду премии были Гарри Стайлз, Адель, Drake, The Weeknd, Бейонсе и Bad Bunny.
В других номинациях победили:
— лучшая певица в категориях «Поп» и «Кантри» — Тейлор Свифт
— лучший поп-певец — Гарри Стайлз
— лучшая поп-группа — BTS
— альбом года в категориях «Поп» и «Кантри» — Red, Тейлор Свифт
— лучший кантри-певец — Морган Уоллен
— лучшие исполнители хип-хопа — Ники Минаж и Кендрик Ламар
— лучшие R’n’B-исполнители — Бейонсе и Крис Браун
— лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly
— новый артист года» — Дав Кэмерон
— коллаборация года — песня Cold Heart (PNAU Remix) Элтона Джона и Дуа Липы
— лучшее музыкальное видео — All Too Well: The Short Film Тейлор Свифт.
Источник: daily.afisha.ru