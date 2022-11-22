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Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022
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Сегодня в 09:54

Тейлор Свифт победила в главной номинации American Music Awards 2022

Тейлор Свифт победила в номинации «Артист года» музыкальной премии American Music Awards 2022.

Среди претендентов на главную награду премии были Гарри Стайлз, Адель, Drake, The Weeknd, Бейонсе и Bad Bunny.

В других номинациях победили:

— лучшая певица в категориях «Поп» и «Кантри» — Тейлор Свифт

— лучший поп-певец — Гарри Стайлз

— лучшая поп-группа — BTS

— альбом года в категориях «Поп» и «Кантри» — Red, Тейлор Свифт

— лучший кантри-певец — Морган Уоллен

— лучшие исполнители хип-хопа — Ники Минаж и Кендрик Ламар

— лучшие R’n’B-исполнители — Бейонсе и Крис Браун

— лучший рок-исполнитель — Machine Gun Kelly

— новый артист года» — Дав Кэмерон

— коллаборация года — песня Cold Heart (PNAU Remix) Элтона Джона и Дуа Липы

— лучшее музыкальное видео — All Too Well: The Short Film Тейлор Свифт.

Источник: daily.afisha.ru

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