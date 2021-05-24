Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления

Netflix, по данным издания The Information, обратился к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании.

Онлайн-кинотеатр планирует плотнее заняться видеоиграми, чтобы диверсифицировать бизнес, так как в сфере стриминга фильмов усиливается конкуренция, а темпы роста самого Netflix замедляются.

В компании рассматривали возможность создания игрового подписочного сервиса, аналогичного Apple Arcade. Однако окончательное решение по этому вопросу, судя по всему, пока не приняли.

Рекламу в игры Netflix добавлять не собирается.

Источник: vc.ru