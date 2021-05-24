Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
netflix-ischet-rukovoditelya-dlya-videoigrovogo-napravleniya
Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления
77
/
/

Сегодня в 10:35

Netflix ищет руководителя для видеоигрового направления

Netflix, по данным издания The Information, обратился к нескольким ветеранам игровой индустрии с предложением возглавить видеоигровой отдел компании.

Онлайн-кинотеатр планирует плотнее заняться видеоиграми, чтобы диверсифицировать бизнес, так как в сфере стриминга фильмов усиливается конкуренция, а темпы роста самого Netflix замедляются.

В компании рассматривали возможность создания игрового подписочного сервиса, аналогичного Apple Arcade. Однако окончательное решение по этому вопросу, судя по всему, пока не приняли.

Рекламу в игры Netflix добавлять не собирается.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #видеоигры #игры #стриминговыйсервис
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Союзмультфильм» откроет сеть детских парков развлечений
665
Запуск 5G в Узбекистане запланировали на ноябрь
492
В культурном центре «ЗИЛ» откроется выставка Springof Dream or Nightmare
942