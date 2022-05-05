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Сервис такси inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан
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Сегодня в 09:02

Сервис такси inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан

Релокация части сотрудников inDriver из России в Казахстан происходит «в рамках проекта по развитию региональных хабов».

Сервис такси развивает несколько крупных хабов по всему миру, в том числе в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

Казахстан — крупнейший для inDriver рынок на территории СНГ.

Одной из причин релокации сотрудников в страну стал язык: основатель и гендиректор inDriver Арсен Томский отметил, что русский язык является в Казахстане языком «межнационального общения». Он добавил, что в стране работают программы поддержки IT-компаний, там «быстроразвивающаяся стабильная экономика», а Алматы — «очень теплый и красивый город».

Источник: incrussia.ru

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#казахстан #технологии #такси #indriver #релокация
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