Сервис такси inDriver релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан

Релокация части сотрудников inDriver из России в Казахстан происходит «в рамках проекта по развитию региональных хабов».

Сервис такси развивает несколько крупных хабов по всему миру, в том числе в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и Африке.

Казахстан — крупнейший для inDriver рынок на территории СНГ.

Одной из причин релокации сотрудников в страну стал язык: основатель и гендиректор inDriver Арсен Томский отметил, что русский язык является в Казахстане языком «межнационального общения». Он добавил, что в стране работают программы поддержки IT-компаний, там «быстроразвивающаяся стабильная экономика», а Алматы — «очень теплый и красивый город».

Источник: incrussia.ru



