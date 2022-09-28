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Дирижер Элмар Бурибаев выступит с оркестром театра «Астана Балет»
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Сегодня в 09:54

Дирижер Элмар Бурибаев выступит с оркестром театра «Астана Балет»

Столичный театр «Астана Балет» анонсировал концерт Music Tour. The way back home, за дирижерский пульт встанет Элмар Бурибаев. Концерт симфонического оркестра театра, посвященный Международному дню музыки, состоится 1 октября при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

У оркестра, который ярко дебютировал в прошлом сезоне, большие творческие планы, много свежих и интересных идей. Это и расширение репертуара и географии выступлений, а самое главное — знакомство музыкальной общественности с перспективными, интересными молодыми и опытными солистами и дирижерами.

Элмар Бурибаев — новое имя в казахстанской классической музыке. Дипломант международного конкурса оперно-симфонических дирижеров в Румынии. Окончил Миланскую консерваторию имени Джузеппе Верди и «Академию государственного управления при Президенте РК». Дирижировал оркестрами в Болгарии, Румынии, Италии. В 2022 состоялся его дебют в Театре Манчинелли, Орвието, Италия с оперой «Богема» Дж. Пуччини.

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