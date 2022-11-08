Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/fa4/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/fa4ca6eee58e8941e2f9a17a32a1b0a2.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
diplomy-s-qr-kodom-i-reysy-v-malayziyu-kak-izmenilas-zhizn-kazahstancev-v-oktyabre
Дипломы с QR-кодом и рейсы в Малайзию: как изменилась жизнь казахстанцев в октябре
102
Главная
/
Город 24
/
Город Алматы

Сегодня в 11:45

Дипломы с QR-кодом и рейсы в Малайзию: как изменилась жизнь казахстанцев в октябре

Рассказываем, какие новые возможности появились у казахстанцев в октябре.


AlmaU Sharmanov School of Health Sciences

В AlmaU открылась уникальная Школа Наук Здоровья, которая носит имя академика Торегельды Шарманова. В университете есть программа МВА «Менеджмент в сфере здравоохранения», которую окончили больше 200 топ-менеджеров медицинских учреждений, проводятся консалтинговые проекты, семинары и тренинги с учетом потребностей аудитории.


Представительство TikTok в Алматы и Астане

TikTok.jpg

TikTok планирует выпускать большее количество проектов с образовательными организациями, делая контент в социальной сети максимально интересным и полезным.


Повышение максимальных ставок по депозитам

С 27 октября КФГД увеличил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на октябрь и ноябрь этого года. В Home Credit Bank годовые эффективные ставки по депозитам и депозитным сертификатам выросли до 17,5%.


Планшеты для школьников

дети книги десктоп.jpg

В 2023-2024 году больше 400 000 первоклассников обеспечат планшетами. В школах установят дополнительные точки доступа, будут закуплены услуги по обеспечению мобильным интернетом планшетов со специальным тарифом для школьников.


Aттестаты и дипломы с QR-кодом

В Казахстане будут выдавать аттестаты и дипломы в цифровом формате и с QR-кодом.

Также у каждого ученика будет свой цифровой профиль, а у преподавателей появится портфолио, где будет представлена информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.


Казахстан — Белиз

авиа

Граждане государств Казахстан и Белиз смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.


Алматы — Бангкок

С 30 октября Air Astana восстановила регулярное прямое авиасообщение из Алматы в столицу Таиланда Бангкок. Рейсы выполняются на авиалайнере Airbus A321LR.


Перерегистрация бизнеса

бизнес

Предпринимателям упростили процесс перерегистрации бизнеса. Теперь из-за незначительных ошибок в документах бизнесу не будут отказывать в перерегистрации, а направят материалы на доработку.


Единая кадастровая система

В Казахстане создают единую кадастровую систему. Внедрение ЕГКН позволит совершенствовать и оптимизировать процедуры в сфере земельных отношений, а также их перевод в цифровой формат.


Алматы — Хабаровск

авиа

Прямые рейсы Алматы — Хабаровск — Алматы откроются на период зимне-весенней навигации с 8 декабря. Чартерные авиаперелеты будут выполняться компанией SCAT. Выполняться полеты будут на Boeing 737-800, а время полета составит шесть часов. Вылет из Алматы будет осуществляться по средам в 21:00, а из Хабаровска — по четвергам в 08:00.


Маркетплейс Trendyol

Казахстанские товары можно продавать через крупный турецкий маркетплейс. Логистическая компания BigWays, обслуживающая региональные маркетплейсы, заключила контракт, став партнером Trendyol на местном рынке.


Алматы — Нячанг

работа в авиакомпании.jpg

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air с 25 октября начнет выполнение регулярных пассажирских рейсов в Казахстан. Полеты будут выполняться по маршруту Алматы — Нячанг с частотой два рейса в неделю — среда, суббота, на воздушных судах типа А330.


Гранты на открытие бизнеса

Алматинцы могут получить гранты на открытие бизнеса и бесплатно освоить новую профессию. Обучение проводится по запросу работодателей в учебных центрах и на рабочем месте у работодателей. Продолжительность обучения составляет до шести месяцев. Необходимо обратиться в Центр занятости Алматы.


Представительство Invest HongKong

гонконг

В Алматы открылось представительство Invest Hong Kong. Invest Hong Kong — это департамент правительства САР Гонконг, отвечающий за прямые иностранные инвестиции. Агентство содействует в поиске поставщиков профессиональных услуг, необходимых для запуска бизнеса, представляет и знакомит с крупными организациями и институтами, консультирует по вопросу подбора офисных помещений.


Алматы — Иссык-Куль

К 2035 году запланировано строительство 96-километровой автодороги Алматы — граница Кыргызстана — Иссык-Куль. Новая трасса сделает путь к озеру почти вдвое короче. Для строительства выбран маршрут: Алматы — Узынагаш — перевал Кастек —Карасай-Батыр — Кемин — Иссык-Куль.


Казахстан — Малайзия

авиа

Казахстан и Малайзия восстановят прямое авиасообщение. В 2023 году Air Asia будет летать из Куала-Лумпура в Казахстан с дальнейшим следованием в третью страну.


TikTok StartUp Academy, @astana.hub

Astana Hub и TikTok запускают эксклюзивную образовательную программу для стартапов в Казахстане — TikTok StartUp Academy. Эксперты TikTok for Business поделятся своими знаниями. Участие в программе бесплатное. Успешно завершив курс, вы сможете получить грант на размещение видеоконтента в TikTok. Подавать заявку нужно по ссылке в описании профиля.

Источник фотографии на обложке: @hurricane_pho_pro

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #казахстан #алматы #новости #город24
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Одежда, косметика и продукты: корейские магазины в Алматы и Нур-Султане
6185
АЛМАТИНСКИЕ РЕСТОРАНЫ-СТАРОЖИЛЫ
9018
10 ЗАВЕДЕНИЙ АЛМАТЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ПОСЕТИТЬ КАЖДЫЙ
46882
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.