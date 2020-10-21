Дипломат генконсульства США о фестивале Go Viral и как в Казахстане относятся к новым идеям

О профессиональном пути

О переезде

О фестивале Go Viral

О людях

. Мне нравится делиться историей о том, что мои корни из Индии, но родился я в Америке и жил во многих странах.. До того как выйти на государственную службу, я работал профессором в университете. Преподавал психологию и статистику. В качестве профессора я работал в Японии, Южной Корее и Германии.Есть и различия. Например, в Мексике люди больше ориентированы на семью, они общаются не только с родителями, но и в тесных отношениях с двоюродными братьями и сестрами, тетями и дядями. Они проводят вместе выходные. В Казахстане также в понятие семьи входит больше родственников и отношения между ними тесные. Это дает возможность общаться, расти вместе и помогать друг другу. В Японии и США не так. Там в основном тесно общаются только с родителями и родными братьями, сестрами.Здесь даже лучше, чем я представлял, у меня из окна открывается потрясающий вид на горы. Скоро я поеду в столицу и хочу сравнить эти города. Они совсем разные по культуре и истории. Это как в Америке, Вашингтон — политическая столица, а Нью-Йорк и Лос-Анджелес — культурные столицы страны.. Но о стране я знал задолго до этого. Мои родители из Индии, и мы несколько раз путешествовали из США в Индию, где наш путь пролегал через страны Центральной Азии.. Местная еда по вкусу иногда напоминает индийские блюда — вкус шашлыка или способы готовки плова с приправами.Я слышал про фестиваль Go Viral, который дипмиссия США проводит в Алматы с 2017 года. Мне рассказали, что этот фестиваль объединяет активных и энергичных людей в сфере культуры, бизнеса, науки и технологий. На фестивале делятся идеями и воплощают в жизнь проекты. Я понял, что хочу там побывать и поработать с этими людьми. Я дипломат и руковожу отделом по связям с общественностью в генконсульстве США.На фестивале участвуют люди из медиа, культуры, бизнеса и сферы технологий, чтобы обсудить новые идеи и события. На этот фестиваль съезжаются люди со всей Центральной Азии, которые учувствуют в тренингах.Например, алматинцы могут сталкиваться с такими же проблемами, что люди в Ташкенте, Шымкенте и в других городах ЦА.Но даже у онлайн-формата есть свои плюсы. Например, в предыдущие годы были люди из других городов Казахстана, которые не могли приехать в Алматы, а теперь все могут участвовать из дома. В этом году было 1700 зарегистрированных участников со всего Казахстана, США, Европы и Центральной Азии.Прошло несколько лекций от больших компаний, таких как Google, о бизнесе и предпринимательстве. Был один участник, который рассказывал о том, как он из ДНК коронавируса создал музыку. Это было интересное мероприятие, которое, надеемся, сподвигнет к новым идеям.Я гулял в ботаническом саду и видел, что людям нравится быть на свежем воздухе и в горах. Часть менталитета — это уважение к природе и ценность к тому, где люди живут.. Было легко предлагать идеи, потому что люди уже заряжены делать что-либо новое. Когда проводишь время с интересными и активными людьми, то ты сам становишься таким, ловишь их энергию. Мне нравится быть частью этого.