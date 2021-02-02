Димаш Кудайберген представил новый клип

Вышел новый видеоклип казахстанского певца Димаша Кудайбергена на композицию Golden.

Сюжет музыкального клипа: «Двое неизвестных совершили хакерскую атаку на штаб-квартиру крупной организации. Судя по жалобам многочисленных граждан, репутация данной организации весьма сомнительна. Вследствие дерзкого взлома все счета этих финансовых дельцов были аннулированы. В тот же вечер на карты горожан, которые в прошлом стали жертвами обмана мошенников, стали поступать деньги от анонимного источника. Возможно, за ограблением и восстановлением справедливости стоят одни и те же люди».

Режиссером видеоклипа выступил Олжас Баялбаев, оператором — Азамат Дулатов.

Источник: inform.kz