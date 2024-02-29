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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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DIGITAL FEST 2024: все о digital-маркетинге, креативе и рекламе от международных экспертов
Новости Центральной Азии и мира

23.02.2024

DIGITAL FEST 2024: все о digital-маркетинге, креативе и рекламе от международных экспертов

1 марта состоится международное событие DIGITAL FEST 2024, посвященное развитию цифровизации бизнеса и маркетингу Кыргызстана.

Выступят спикеры из таких крупных компаний, как «Вконтакте», Instagram, Admixer, BYYD и кондитер, предприниматель, блогер Сабина Темиралиева. Спикеры поделятся свежими digital-трендами и расскажут, как достигать больших успехов в продвижении брендов в новой цифровой реальности.

Темы выступлений:

«Вконтакте»: Вячеслав Прохоров — «Вконтакте 2024»

BYYD: Валерия Давыдова — «Глобальные тренды и тенденции мобильной рекламы»

Admixer: Станислав Рыболов — «AI: Эра возможностей и результативности»

Instagram: Johnny Johansson — «Meta ASP в Центрально-Азиатском регионе»

Сабина Темиралиева, основатель сети ресторанов «Макаронная» — «Как использовать социальные сети для бизнеса».

Организатор DIGITAL FEST 2024 — digital-агентство I DO MARKETING.

Instagram: @digitalfest.kg

Сайт: digitalfest.kg

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#кыргызстан #бишкек #технологии #фестиваль #digital
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