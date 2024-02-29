DIGITAL FEST 2024: все о digital-маркетинге, креативе и рекламе от международных экспертов

1 марта состоится международное событие DIGITAL FEST 2024, посвященное развитию цифровизации бизнеса и маркетингу Кыргызстана.
Выступят спикеры из таких крупных компаний, как «Вконтакте», Instagram, Admixer, BYYD и кондитер, предприниматель, блогер Сабина Темиралиева. Спикеры поделятся свежими digital-трендами и расскажут, как достигать больших успехов в продвижении брендов в новой цифровой реальности.
Темы выступлений:
«Вконтакте»: Вячеслав Прохоров — «Вконтакте 2024»
BYYD: Валерия Давыдова — «Глобальные тренды и тенденции мобильной рекламы»
Admixer: Станислав Рыболов — «AI: Эра возможностей и результативности»
Instagram: Johnny Johansson — «Meta ASP в Центрально-Азиатском регионе»
Сабина Темиралиева, основатель сети ресторанов «Макаронная» — «Как использовать социальные сети для бизнеса».
Организатор DIGITAL FEST 2024 — digital-агентство I DO MARKETING.
Instagram: @digitalfest.kg
Сайт: digitalfest.kg