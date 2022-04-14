Digital Business Day. Где стартаперы могут получить новые знания и найти инвесторов

Рассказываем о форуме Digital Business Day и о том, почему его стоит посетить предпринимателям.





Ерлан Думанулы, основатель международной платформы для стартапов и инвесторов Crowdsale Network, @yerlan_dumanuly

О создании форума

Digital Business Day — это информационно-образовательный форум. Он ежегодно проводится с целью развития IT-предпринимательства в Казахстане командой международной платформы для стартапов и инвесторов Crowdsale Network.

Идея создания собственных образовательных форумов пришла после посещения бизнес-мероприятий в сфере блокчейн, IT и финансовых технологий от украинских коллег. Стоимость посещения таких событий начиналась от 250$, а в зале не было свободных мест. Я понял, что люди в Казахстане готовы посещать образовательные форумы и платить за это.

Первое мероприятие мы провели осенью 2017 года. Оно называлось Blockchain Startups Weekend и прошло в стенах Евразийского национального университета. Спикеров пригласили из Международного финансового центра Астана, Министерства национальной экономики, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Также в нем участвовали зарубежные спикеры из России, Малайзии и США.





С первого дня мы делали акцент на качественный контент, поэтому из года в год наша аудитория растет. В 2018 году провели Blockchain Startups Weekend 2.0 в Международном технопарке IT-стартапов Astana Hub.

Для привлечения инвестиций в стартап мы используем технологию блокчейн, но сами стартапы могут быть из любого IT-направления. Поэтому с целью охвата большей аудитории в 2019 году мы назвали форум Digital Business Day.

Сначала мероприятия были бесплатные, так как мы набирали опыт, аудиторию. Расходы покрывали с помощью маркетингового бюджета нашей платформы. Сегодня форум спонсируют международные компании, криптовалютные биржи. Мы завоевали доверие крупного казахстанского бизнесмена, мецената Исламбека Салжанова. Теперь форум проводится при поддержке Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, которую он основал.

Как пройдет форум в 2022 году

С каждым разом мы улучшаем качество образовательного контента, следим за новыми технологическими трендами. В этом году программа форума составлена таким образом, чтобы онлайн и офлайн зрители понимали, что в Казахстане есть все условия для развития технологичного бизнеса.

Мы уверены, что будущее Казахстана за IT-предпринимательством, но у нас небольшое население. Поэтому важно экспортировать IT-решения на мировой рынок. Ведь у IT-бизнеса нет границ.

В рамках форума состоится NFT-выставка и аукцион. Мы в поисках талантливого художника, с которым будем работать на мировой арене. Есть примеры, когда NFT-картину приобретают за миллион долларов, но для этого нужно работать над PR. Мы покажем художникам, что искусство можно монетизировать на мировом рынке. Результат прошедшего аукциона будет продвигаться через социальные сети и блогеров. 10% от вырученных средств направим на поддержку особенных детей.

Еще одно мероприятие — конкурс на разработку игр. Как только Марк Цукерберг объявил о том, что Meta будет развивать направление метавселенной, стоимость активов компаний, которые создают видеоигры, взлетели. Некоторые инвесторы приумножили капитал в 600 раз. Поэтому мы тоже ищем команду с жизнеспособной идеей игры, на основе которой можно организовывать киберспортивные чемпионаты. Также интересны проекты в области VR/AR/MR.

Традиционно пройдет Startup Battle среди десяти IT-проектов. Каждый стартапер выступит перед представителями венчурных фондов и бизнес-акселераторов. Для участия можно отправлять идеи на любой стадии через сайт.

Что получают участники форума

Всем, кто может посетить форум офлайн, я рекомендую приобрести билет. Живое общение ничто не заменит. Одна фраза или знакомство могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Но для желающих будет и бесплатная онлайн-трансляция на YouTube-канале.

Участники форума узнают:

— как мыслить масштабно

— как повысить стоимость компании, правильно работая с Big Data

— как автоматизировать бизнес с помощью IOT и искусственного интеллекта

— как находить проблему на рынке и создать решение в виде IT-стартапа

— как привлекать инвестиции венчурных фондов

— как выпустить собственный токен и организовать ICO, IEO, IDO — первичное размещение токенов для привлечения инвестиции с помощью технологий блокчейн

— познакомятся с потенциальными инвесторами.

Также мы уделим внимание креативной экономике, а именно развитию Digital Art. Сегодня творческих людей много. Они могут оцифровывать свое искусство в виде NFT и продвигаться на мировом рынке. Наш спикер на личном опыте расскажет, как создавать NFT картину и продать на маркетплейсах за криптовалюту.

Участники говорят, что благодаря форуму получают новые знания, вдохновение, направление для дальнейшего развития. Самый главный результат — формирование профессионального IT-сообщества в Казахстане.

О спикерах

Мы пригласили в качестве спикеров профессионалов-практиков.

Выступают руководители бизнес-акселераторов, венчурных фондов — это Astana Hub, BTS Digital, Most Ventures, Shanyraq VC, MyVentures. Под управлением этих организаций десятки миллионов долларов, и они заинтересованы в инновационных стартапах.

Приглашены представители государственного сектора, а именно Дархан Ахмедиев — директор департамента развития информационных и информационно-коммуникационных технологий при МЦРИАП РК, Павел Коктышев — генеральный директор МФЦА Тех Хаб, Болат Башеев — председатель комитета ИКТ при палате «Атамекен».

Для обмена опытом выступят и зарубежные спикеры: Тоомас Тирс — Посол Эстонской Республики в Республике Казахстан, из Кремниевой долины выступит Ник Василич — представитель Harmony Foundation, Сергей Мариничев — представитель криптовалютной биржи ByBit.

Также в списке выступающих узкие специалисты по Big Data, IOT, AI, FinTech, NFT. Полный список спикеров можно посмотреть на сайте.





Форум откроет известный бизнесмен Исламбек Салжанов — председатель Президиума Казахстанской Ассоциации блокчейн-технологий, соучредитель и генеральный директор группы компаний «Алтын Қыран».

О планах

Мы и дальше будем проводить образовательные форумы в сфере новых технологий. В этом году подписали меморандум с Казахстанской Ассоциацией блокчейн-технологий о проведении совместных форумов. Уже с мая 2022 года будем готовиться к четвертому Blockchain Startups Weekend. В 2023 году проведем Digital Business Day 3.0. Также думаем о создании форума с участием мировых звезд бизнеса: Марк Цукерберг, Джеф Безос, Джек Ма, Павел Дуров.