Дэвид Поркаро о глобальных трендах образования и чему важно учить современных детей

23 и 24 ноября в Алматы пройдет крупнейшая международная конференция по новым технологиям в образовании EdCrunch Reload 2022. В рамках этого мероприятия выступит Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и инновациям в Генеральной Ассамблее и мировой лидер в области применения науки об обучении и проектировании, основанного на фактических данных к технологическим продуктам во всем мире.

Дэвид ответил на несколько вопросов о трендах современного образования. Делимся его идеями с вами.





Дэвид Поркаро, вице-президент по обучению и инновациям в Генеральной Ассамблее

О глобальных трендах в образовании





Одна из вещей, которая волнует меня в сфере образования — это понимание важности такой вещи, как некогнитивные навыки или социально-эмоциональное обучение. По мере того, как мы осознаем такие явления, как принадлежность, самосознание, нацеленность на развитие, метапознание и то, как они влияют на наш мозг, сферу обучения и мотивацию, мы будем добиваться все большего успеха в обучении.

Я рад, что преподаватели стали уделять больше внимания социальному и эмоциональному обучению, разрабатывать стратегии для создания более удобной и инклюзивной среды обучения. Есть множество отличных цифровых инструментов, направленных на развитие социальных навыков детей.





Большинство исследований о современных детях, рожденных с мгновенным доступом к Интернету, показало, что их способности к обучению не так сильно отличаются. Критическое мышление, способность экспериментировать, создавать и наблюдать — все это по-прежнему важно. Когда преподаватели, которые испытывают трудности при использовании современных технологий, поймут, что им есть чему научиться у своих учеников, учебная среда станет более благоприятной.

О влиянии изменений на процесс обучения





Обучение — это и есть изменение. Учителя ответственны за изменения. Мы хотим помочь ученикам изменить свои идеи, поведение и поступки в лучшую сторону. Но слишком радикальные изменения могут навредить. Этот момент необходимо контролировать.

Если преподаватели сами настроены постоянно развиваться, изучая новые сферы, обучаясь новым инструментам и способам мышления, они добьются успеха. Самое важное — собрать и проанализировать данные о том, какие именно изменения происходят в мире. Ведь они бывают и негативными. Важно стремиться к инновациям во благо текущей ситуации.

Некоторые образовательные системы существуют уже тысячи лет. Но мы все равно можем привнести в систему что-то новое и полезное, например, способы финансирования или критерии оценок. Но я надеюсь, что те принципы обратной связи, которых мы придерживаемся сегодня, — это то, что мы никогда не изменим.

Самый важный навык, который мне удалось приобрести за время обучения — это способность учиться на чужих ошибках, анализировать их и выдвигать свои собственные способы и методы решения проблем, а затем пробовать что-то новое и собирать полученные данные. Это навык, которым может обладать каждый человек. Именно этому мы и учим детей. Хотим, чтобы студенты усваивали не научные факты, а учились сами видеть закономерности и тенденции, задавать вопросы, пробовать, наблюдать, проверять свои собственные теории.

Я читал о Леонардо Да Винчи. Он был новаторским и креативным мыслителем, изобретателем и художником, не потому, что у него были какие-то врожденные физиологические особенности или исключительно качественное образование, а потому, что ему нравилось то, чем он занимался. Он детально изучал окружающий мир. И это навык, который может развить и практиковать каждый, независимо от того, где вы живете и какими ресурсами обладаете.

Какими должны быть современные школы





Самое важное, чему я могу научить детей — это:

— любить читать художественную и научно-популярную литературу. Неважно, в каком формате: печатном или электронном. Главное — научить их читать для удовольствия сложные произведения, которые могут расширить словарный запас и развить мышление

— проводить много времени на свежем воздухе. Наблюдать за окружающим миром, за сменой времен года, за тем, как происходят изменения в природе. Ценить и вдохновляться красотой. Заниматься творчеством, делая мир вокруг себя красивее. Смириться со скукой и тишиной. Прочувствовать необъятность Вселенной и проводить время в местах, которые заставят их чувствовать себя маленьким и незначительным

— понимать других людей и заботиться о них. Научить общаться с другими людьми, особенно с теми, чью позицию они не разделяют. Научить сочувствию и сопереживанию, особенно если они в менее привилегированной позиции. Научить работать вместе с людьми, сотрудничать и взаимодействовать, решать проблемы и устранять недоразумения.

Есть множество цифровых возможностей, которые помогут во всем этом, предоставят наиболее качественные данные, позволят проявить творческий подход и креативное мышление, ускорят доступ к информации, идеям или опыту других людей и свяжут нас с окружающим миром. Но эти инструменты должны работать по принципам хорошего и современного образования.

Учителям нужно как можно больше времени проводить в образовательной среде







Учителям нужно как можно больше времени проводить в образовательной среде. Возьмите онлайн-курсы. Попробуйте новое хобби. Выучите новый язык. Вспомните, как это — чего-то не знать, испытывать дискомфорт и страх, совершать ошибки и получать обратную связь. Настроив себя на процесс обучения, вы начнете лучше понимать своих учеников. Вы станете терпеливее, более чутки и щедры на похвалу. Вы станете задавать больше вопросов и давать меньше ответов. Вы сами начнете учиться и совершенствовать себя.

Как улучшить образование в Казахстане

Процесс обучения неразрывно связан с обществом. Смысл во взаимодействии нового поколения со старым, в передаче мудрости и опыта. Это крайне полезно для обучения. Можно приглашать представителей прошлых поколений на занятия, интегрировать семьи учеников для создания более благоприятного опыта. Общество должно принимать участие в составлении учебных планов, расписаний и общего школьного курса.

Несмотря на то, что такое взаимодействие требует времени и усилий, оно приведет к улучшению образовательной среды. Студенты тоже могут узнавать особенности подноготной обучения. У них много идей, к которым стоит прислушаться.

Затем найдите учителей, которые задают правильные вопросы и умеют давать обратную связь. Которые помогают ученикам чувствовать себя вовлеченными в жизнь школы, в предметы и дают им возможности демонстрировать свои способности и таланты. Дайте учителям возможность развиваться, практиковаться и экспериментировать.





Площадка EdCrunch объединит учителей, педагогов, представителей организаций общего, высшего, дополнительного образования, профильных министерств, руководителей IT-компаний и корпоративных университетов, HR-директоров и L&D-специалистов со всего мира. Если вы тоже хотите научиться новому, поделиться опытом, заявить о себе, найти клиентов, партнеров и единомышленников, переходите по ссылке для покупки билета. Участвовать можно онлайн и офлайн.

Организаторы EdCrunch Reload: Акимат города Алматы, холдинг AITAS, инициатива ERG Мektepke, Институт развития современного образования EdCrunch Academy и образовательная платформа Amansultan.

Официальные партнеры конференции: национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», благотворительный фонд «Саби», Кок-Тобе и национальный казахский ресторан Abay.