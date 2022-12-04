Десять миллионов тенге получили три команды от Karachaganak Petroleum Operating за лучшие цифровые решения в сфере нефтегазовой индустрии

В столице Казахстана прошел двухдневный хакатон для новичков и специалистов из IT-сферы. Организатор Karachaganak Petroleum Operating поставил три важные задачи перед участниками: цифровые решения по повышению безопасности, оптимизация бизнес-процессов и повышение эффективности. Призовой фонд в 10 000 000 тенге был разделен между лучшими командами — по 3 300 000 тенге.

Победителями стали команды:

— MERIS презентовали прототип в виде системы для расчета оптимального минимального/максимального уровня запасов запчастей компании

— Homelabs.ai разработали решение для резервирования рабочих мест для работы сотрудников по гибридному графику

—Команда Zerek разработала систему анализа дорог и транспорта с помощью «умных» информационных бордов.

Являясь социально-ответственной компанией, КПО в ходе своей производственной деятельности стремится обеспечить эффективное использование потенциала месторождения Карачаганак с целью достижения максимальных социально-экономических благ для местного населения и всей страны.

Организатором хакатона является ведущий бизнес-инкубатор MOST.