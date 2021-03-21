Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок в фильме «Затерянный город Д»

Британский актер Дэниел Рэдклифф сыграет вместе с Сандрой Баллок и Ченнингом Татумом в романтической комедии «Затерянный город Д».

Рэдклифф исполнит роль злодея, который пытается похитить главных героев. Ими станут нелюдимая писательница и мужчина-модель, снявшийся для обложки ее новой книги.

По сюжету, персонажи Баллок и Татума окажутся посреди джунглей и обнаружат, что жизнь может быть намного более странной и романтичной, чем любое литературное произведение.

Режиссерами фильма выступят Адам и Аарон Ни. Также над картиной поработают Дана Фокс, Сет Гордон и Лиза Чейзин. В актерском составе проекта числятся Патти Харрисон и Давайн Джой Рэндольф.

Баллок является одним из продюсеров ленты. Когда съемочная группа приступит к съемкам, пока неизвестно. О предполагаемой дате премьеры также не сообщается.

Источник: daily.afisha.ru