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DeepMind разработала нейросеть, способную реставрировать древнегреческие тексты
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Сегодня в 09:04

DeepMind разработала нейросеть, способную реставрировать древнегреческие тексты

Новый инструмент DeepMind позволит не только восстанавливать утраченные части древних текстов, но и определять их происхождение, а также датировку. Для этого компания объединила усилия с историками и учеными из Италии, Франции, Греции и натренировала ИИ на крупнейшей базе древнегреческих текстов.

В результате был создан ИИ Ithaca. Инструмент способен восстанавливать поврежденные тексты с точностью порядка 62 %, идентифицировать их место происхождения с точностью до 71 % и датировать тексты с точностью до 30 лет.

Лаборатория уже работает над тренировкой ИИ для работы с другими древними языками вроде иврита, демотического письма или языка майя.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #греция #искусственныйинтеллект #нейросеть #deepmind
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