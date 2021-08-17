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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Дата-журналист, архитектор данных и разработчик: 7 высокооплачиваемых профессий будущего
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Сегодня в 18:45

Дата-журналист, архитектор данных и разработчик: 7 высокооплачиваемых профессий будущего

Если вы ищете профессию, которая будет высоко оплачиваться в будущем, то этот материал для вас! Коллеги из РБК рассказывают не только о специальностях, но и о том, где им обучиться.


Дата-журналист / Информационный дизайнер


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Наш мир уже сложный и будет становиться только сложнее. Длинные цепочки взаимодействий, в которых участвуют стороны с разными интересами, которые совершают много действий со своими последствиями. Это подкрепляется 24-часовым новостным циклом, постоянно застилающим ясный обзор мира.

В этом потоке важны люди, которые помогут нам найти смыслы, нужные для принятия решений, и смогут эффективно их донести, чтобы все услышали.

Эти специалисты находят смысл в данных и средствами дизайна и визуализации показывают и рассказывают о нем всем остальным. По пути находят данные и готовят к анализу, ищут закономерности и выдвигают гипотезы, а потом визуализируют их в схемах и графиках.

Где и как научиться


Дата-журналистика: изучить основы и понять, подходит ли вам эта профессия, можно на курсе Google или Knight Center for Journalism in the Americas. На русском языке курсы есть у «Стрелки» и «Нетологии». Много информации можно найти на портале DataJournalism.

Информационный дизайн — одна из дисциплин Школы дизайнеров Бюро.

На какую зарплату рассчитывать


Назвать сложно. Пока вакансий не так много, еще меньше их в открытом доступе.


Психотерапевт


Причина популярности здесь та же — мир усложняются, в дело вступают новые угрозы. Это заставляет нас больше тревожиться и обостряет проблемы, травмы и страхи, которые могли бы еще долго оставаться непроработанными: тревогу, одиночество, страх близости. Поэтому психотерапевт будет все более актуальным помощником, навигатором для людей будущего.

Где и как научиться


Здесь нужно фундаментальное вузовское образование. К примеру в Высшей Школе Экономики Университета КАЗГЮУ есть программа дистанционного обучения по психологии.

На какую зарплату рассчитывать


От $14 до $28 за сеанс на старте в частной практике.


IoT-разработчик


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Разработчики девайсов и приложений для интернета вещей будут становиться все более востребованными. Мир впервые за последние 30 лет так значительно разъединился. Это не только закрыло, но еще и откроет множество возможностей и потребностей для развития цифровых сервисов, которые помогают взаимодействовать с физическими объектами без этого самого взаимодействия.

При создании таких сервисов разработчик пишет код приложений и создает физические объекты.

Где и как научиться


Понять, подходит ли вам роль разработчика, можно на бесплатной вводной части профессий «Веб-разработчик» и «Python-разработчик» в «Яндекс.Практикуме».

На какую зарплату рассчитывать


Пока вакансий не так много, а те, что есть, часто без указания зарплаты.


Руководитель цифровой трансформации


Эта должность в оригинале называется Chief Digital Transformation Officer, CDTO.

Спрос на кадры для цифровой трансформации еще превышает предложение, и нынешний кризис, последовавший за пандемией, это подтвердил. При этом быть главным по «цифре» может быть очень трудной работой: необходимо нести ответственность за цифровую трансформацию своей организации для ее продуктивности и жизнеспособности в дальнейшем.

Где и как научиться


Можно пройти бесплатный курс на Coursera от СПбГУ.

На какую зарплату рассчитывать


Месячная зарплата директора по цифровизации варьируется от 10 000 до 20 500 $.


Разработчик мобильных приложений


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Развитие мобильной связи продолжает создавать инновационную «тягу» во всех отраслях промышленности. И поскольку все больше компаний полагаются на мобильные технологии для быстрого доступа к клиентам, спрос на разработчиков таких приложений будет продолжать расти. Эти профессионалы находятся на водительском месте, когда речь заходит о разработке и усовершенствовании программного обеспечения на базе смартфонов и планшетов, работают над кодированием приложений, тестированием и отладкой.

Где и как научиться


Например, на курсе «Android-разработчик с нуля» от «Нетологии».

На какую зарплату рассчитывать


Зарплата зависит от количества проектов и их сложности и варьируется от $600 до $3400 в месяц.


Архитектор данных


Хотя сбор данных может быть автоматизирован, способность переводить, анализировать и давать бизнес-рекомендации на основе этих данных пользуется большим спросом у работодателей. По мере того как развивается «Интернет вещей» и все больше устройств и датчиков становятся взаимосвязанными, объем доступных данных будет только расти. Чтобы ИТ извлекать из него пользу, компании нуждаются в квалифицированных специалистах, которые могут переводить информацию в конкретные решения для баз данных.

Такие профессионалы нуждаются в аналитических и творческих навыках, а также в глубоких знаниях систем и методологии баз данных.

Где и как научиться


Эта профессия предполагает получение технической специальности в вузе и большой опыт в разработке. Необходимые навыки можно добирать на различных курсах, например, в «Яндексе» на курсах фронтенд-разработчиков.

На какую зарплату рассчитывать


Зарплата в месяц $2800-3400.


Врачи из разных профессиональных областей


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Сегодня роль медиков выходит на первый план и еще более заметна, чем всегда. И вероятнее всего это уже не изменится после пандемии. Дополнительно к традиционным специальностям появятся гибридные профессии на стыке биохакинга, диетологии и профилактической медицины. К обычно требуемым навыкам добавятся цифровая грамотность и управление стрессом, а также аналитические способности.

Где и как научиться


Осваивать профессию нужно в медицинском университете и на практике.

На какую зарплату рассчитывать


За период пандемии отдельные категории врачей, например, анестезиологи, получали $6000 месяц. Но и работали они очень много.

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