Данияр Бибасар о развитии iMAS Group, корпоративной культуре и планах

Узнали, как строится корпоративная культура в известной системе мониторинга информации, а также спросили руководителя о плюсах работы в компании. ​





Данияр Бибасар, CEO iMAS Group, @d.bibassar , @imas.kz

О карьере и развитии компании

Я родился и вырос в Караганде. Желание связать свою жизнь с IT-сферой пришло во время бакалавриата. Меня заинтересовали темы правовой защиты данных и информационной безопасности. Затем я поступил в магистратуру в «Высшую школу экономики» на специальность «Правовая информатика».

После учебы работал в Центре анализа и информации, Администрации Президента, других государственных и квази-государственных органах. Последние восемь лет специализируюсь на правовых аспектах медиа и анализа информации в интернете.

Группа компаний iMAS была основана в 2013 году в Семее. Мы занимаемся разработкой программных решений в сфере мониторинга и анализа информационных потоков, больших данных и искусственного интеллекта.

iMAS — это аббревиатура, которая расшифровывается как Information Monitoring and Analysis System. Наша платформа собирает, обрабатывает, структурирует и анализирует информационные потоки в СМИ, социальных сетях, блогах, веб-ресурсах и других источниках по миру в режиме реального времени. Основная аудитория iMAS — те, кто связан с коммуникациями и отвечает за репутацию бренда, организации или компании: PR-агентства, пресс-секретари, маркетологи.

Я присоединился к команде в 2021 году. В руководстве последние два года. Мы лидеры своей отрасли в Центральной Азии. Это подтверждает наш портфель клиентов и функциональные возможности платформы. Мы мониторим СМИ из 150 стран мира и охватываем девять социальных сетей: Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, VKontakte, «Мой Мир», «Одноклассники», TikTok, LinkedIn. За последний год выросли в полтора раза. Открыли представительство в Ташкенте и планируем активно выходить на другие рынки.

Также у нас есть образовательное направление, в котором мы обучаем и готовим IT-специалистов для своей компании.

О корпоративной культуре





В iMAS Group работает около 50 человек. Сотрудники располагаются в трех офисах: в Семее, Астане и Ташкенте. Мы уделяем большое внимание корпоративной культуре, чтобы обеспечить всем комфортные условия. Современные технологии позволяют легко взаимодействовать удаленно: через совместные звонки и онлайн-собрания.





Наша корпоративная культура строится в рамках миссии компании, которая звучит так: «Поставлять людям по всему миру полную, точную, полезную информацию своевременно и в удобном виде, делая их будущее эффективнее и счастливее». Вот несколько принципов, которыми руководствуются наши сотрудники:

Я это часть команды.

Я усиливаю команду.

Я тот, на кого рассчитывает команда.

Я тот, кто создает продукт.

Я становлюсь лучше каждый день.

Я решаю проблемы, а не создаю их.

Я ответственен перед собой и компанией.

Люди — это основа успеха любой компании. Поэтому в нашей корпоративной культуре заложены счастье команды, взаимное уважение и помощь вне зависимости от должности или пола.

Мы уделяем много внимания обучению. Компания оплачивает 50% стоимости всех курсов, которые проходит сотрудник в рамках своей специальности. Есть система бонусов и премий в зависимости от результатов работы.

Каждый новый работник получает Welcome Book, где описаны история, принципы, миссия и цели iMAS Group. Мы всегда открыты к запросам коллег и стараемся через личное развитие сотрудников влиять на общую эффективность команды.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значить брать ответственность за все, что происходит в компании. Еще это возможность экспериментировать и рисковать, сохраняя при этом ориентацию на долгосрочные цели, заложенные основателями компании.

Хороший лидер должен уметь четко формировать направление, в котором движется команда. Руководителю нужно говорить языком мечтателя, вдохновлять коллег, оставаясь при этом прагматиком.





Важно уметь ясно передавать свои идеи и давать обратную связь. Быть гибким и адаптивным: ведь иногда приходится принимать трудные и непопулярные решения.

Все эти качества помогут не только в достижении бизнес-целей, но и в формировании здоровой корпоративной культуры.

Руководитель не должен останавливаться в своем развитии. Наоборот, необходимо быть примером. Я до сих пор учусь чему-то новому. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемой, читаю всю возможную литературу, при необходимости прохожу тренинги или онлайн-курсы.

О преимуществах и сложностях

Из преимуществ могу отметить постоянные вызовы, которые мотивируют расти и развиваться, а также возможность самореализоваться.

Одна из сложностей работы руководителя — найти правильного человека на позицию. Понять его сильные и слабые стороны, встроить в экосистему команды.





Я планирую свое время с помощью Trello, AmoCRM и Google Calendar. Записываю все задачи: на день, неделю, месяц и год. В конце каждой недели провожу анализ, насколько эффективно использовал свои ресурсы. При необходимости вношу корректировки в план задач. Вместе с командой используем whiteboard-сервисы вроде Miro и Telegram-ботов, которые напоминают о рутинных действиях.

Такой метод приоритезации позволяет соблюдать work-life баланс. Хотя работа занимает значительную часть моей жизни, я провожу свободное время с семьей.

О планах

Мы постоянно работаем над улучшением продукта. Внедрили искусственный интеллект, который позволяет решать задачи по созданию пресс-релизов, стратегий и других документов, не выходя из нашей системы. Хотим сделать экосистему, в которой пресс-секретари смогут решать максимальное количество задач в своей повседневной деятельности.

Также развиваем международное партнерство. Выходим на рынки Азербайджана, Турции, США. Будем продвигать наш отечественный бренд на мировом уровне.