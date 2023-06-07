Данияр Алшинов дебютирует в роли продюсера нового казахстанского фильма

В Астане снимается новый фильм «История, в которой нет ничего хорошего». Над картиной работают молодые кинематографисты под руководством профессионалов: продюсеров студий — Changepoint, Uvent Production и Данияра Алшинова, впервые выступившего продюсером фильма.

О чем фильм: об отцах и детях, ставшими заложниками своих личных ситуаций, терзаемых призраками прошлого.

Это криминальный казахский нео-вестерн с элементами роуд-муви, флешбеками и цитатами из мировой культовой классики.

Этот криминальный киногейзер в качестве полнометратражного дебюта создает на площадке режиссер Алиби Мукушев. Алиби в кинематографичных столичных кругах прослыл «нашим Тарковским» за свои студенческие работы. В прошлом году он окончил мастерскую А.Райбаева в КазНУИ и за время учебы сделал себе имя на короткометражных фильмах.

По сюжету, главный герой, чтобы заработать деньги на операцию своему сыну, соглашается на ограбление. На заправке он видит своего умершего отца, с кем когда-то сложились плохие отношения, раздается выстрел, и призраки прошлого кружат вокруг него.

В главной роли Данияр Алшинов, а рядом с ним не менее известный актер Тауекель Муслим.

Съемки фильма «История, в которой нет ничего хорошего» начались в мае 2023 года. Фильм предназначен для кинофестивалей и широкого проката. Релиз фильма ожидается в 2024 году.



