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Comedy Central запускается в Казахстане c 1 марта
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Сегодня в 13:24

Comedy Central запускается в Казахстане c 1 марта

Paramount объявляет о запуске Comedy Central в Казахстане. Начиная с марта 2023 года, зрители получат доступ к лучшим комедийным программам со всего мира. Канал будет доступен через местных кабельных и телекоммуникационных операторов.

Comedy Central дает своим зрителям доступ к смешному и актуальному миру комедии, показывая повседневную жизнь с другой стороны. Рассчитанный на зрителей в возрасте от 18 до 49 лет, бренд охватывает почти 300 миллионов домохозяйств в более чем 150 странах.

Канал стал премьерной площадкой легендарного анимационного сериала «Южный Парк», популярного во многих странах ежедневного сатирического шоу The Daily Show и специальных выпусков с такими яркими талантами в жанре стендап-комедии, как Эми Шумер и Кевин Харт.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.