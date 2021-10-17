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Coldplay будет добывать электричество для концертов из танцующих фанатов
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Сегодня в 10:19

Coldplay будет добывать электричество для концертов из танцующих фанатов

Группа Coldplay проведет «эко-френдли» концертный тур в поддержку нового альбома Music of the Spheres. Музыканты будут использовать на выступлениях энергию из возобновляемых источников, в том числе из движений поклонников. Это позволит сократить углеродный след от концертов на 50% по сравнению с шоу в 2016–2017 гг.


Чтобы добывать энергию из движения фанатов, на танцполе установят кинетическое покрытие, которое преобразовывает соприкосновение с поверхностью в энергию.

Звуковое оборудование будет работать на энергии от солнечных батарей, установленных на концертных площадках, генераторов, работающих на экологически чистом топливе из растительного масла и батарей от автомобилей BMW i3.

Сцены будут сделаны из бамбука и перерабатываемой стали, а светящиеся браслеты и конфетти — из биоразлагаемых пластика и бумаги. В туалетах установят унитазы с низким уровнем смыва, чтобы уменьшить использование воды.

Кроме того, музыканты планируют отказываться от авиаперелетов, когда это будет возможно. В противном случае выбирать регулярные рейсы или заказывать чартер, но тогда самолет будут заправлять биотопливом.

Источник: incrussia.ru

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#экология #концерт #coldplay #энергия #электричество
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