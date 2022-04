Coca-Cola выпустит газировку со вкусом пикселей

Напиток станет вторым продуктом подразделения Coca-Cola Creations. кус новой газировки родился в метавселенной. Напиток получит название Coca-Cola Zero Sugar Byte. Над газировкой работала большая команда креативщиков, маркетологов и технологов, чтобы понять, какими пиксели могут быть на вкус.

Сначала цифровая версия пиксельного напитка появится в игре Fortnite. Для рекламы газировки компания построила целый остров Pixel Point. Там игроки смогут попробовать загадочную колу. Также на острове доступны четыре игры — The Castle, The Escape, The Race и The Tower.

Позже напиток появится и в настоящих магазинах, чтобы поклонники видеоигр насладились газировкой в реальности. Со 2 мая жители США смогут купить Coca-Cola Byte на официальном сайте Coca-Cola Creations, а в китайские розничные магазины напиток поступит 23 мая.

Источник: srsly.ru