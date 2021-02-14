Coca-Cola протестирует продажу напитков в бумажной бутылке

Coca-Cola уже этим летом протестирует бумажную бутылку для напитков. Этот тест станет еще одним шагом компании к попытке полностью исключить пластиковую упаковку.

Прототип бумажной бутылки, которая все же содержит тонкий пластиковый вкладыш, разработала датская компания Paper Bottle Company (Pobaco). Ее конечная цель — создать 100% перерабатываемую бутылку без пластика, способную предотвращать утечку газа из газированных напитков.

Бутылка также должна быть достаточно крепкой, чтобы ее составные части не попали в жидкость, так как это может привести к изменению вкуса напитка и нарушению правил безопасности.

При разработке своей бутылки Pobaco учла, что бумага для ее создания должна быть пластичной — это позволит производить бутылки разной формы и размера для разных брендов. Также бумага должна нормально воспринимать чернила для печати этикеток.

Источник: incrussia.ru