Что вы не знали о Кувейте: образ жизни, популярные профессии и развитие культуры

Мы часто рассказываем о жизни в разных странах из первых уст. Недавно писали об Израиле и Армении. А сегодня расскажем о Кувейте.

Государство Кувейт — исламская страна. Поэтому религия в стране имеет определяющее влияние на закон, личные и деловые отношения, кодексы норм поведения, брак, семью, искусство, литературу.

Также это нефтяное государство. Небольшая по площади страна, которая находится в юго-западной Азии, граничит с Ираком на севере и западе и с Саудовской Аравией — на юге. С востока омывается Арабским заливом.

Подробнее о жизни в стране нам рассказали представители Посольства Кувейта в Казахстане.













1. Образ жизни





Кувейт отличается от остальных стран Арабского залива своей открытой и свободной политической системой. Это наиболее демократичная страна в арабском мире, которая первая разработала Конституцию и провела парламентские выборы в 1962 году.

Кувейтская молодежь составляет около 72% общества. Правительство страны стремится уделять ей больше внимания. Для этого ранее было создано министерство, которое поддерживает различные молодежные инициативы.

Гражданин Кувейта предпочитает западный стиль одежды. Особенно это популярно среди кувейтской молодежи.





2. Национальная культура





Кувейтское общество многонациональное, поэтому его культура отличается разнообразием и многогранностью. Но влияние арабской культуры четко прослеживается в архитектуре, музыке, одежде, еде и образе жизни.

Наиболее важная характеристика кувейтской культуры —это дивания, представляющая собой большую гостевую, используемую для общественных встреч, в которых участвуют в основном ближайшие родственники и гости.













3. Национальная кухня





Национальная кухня Кувейта — традиционна для арабских стран. Еда в стране готовится исключительно «халал». Много разного мяса, рыбы, морепродуктов, овощей и, конечно, пряностей. Основа многих блюд — паста хумус. Сегодня большинство встреч начинается с радушной чашки кофе. Особый аромат ему придает добавляемый в кофе кардамон.





4. Образование и медицина





Кувейтский народ добился многих достижений, благодаря своим интеллектуальным и культурным инициативам.

Приоритетами молодого поколения являются повышенное внимание к безопасности, образованию, здравоохранению и общественным делам. Интересно, что кувейтская молодежь не думает об иммиграции, предпочитая жить на Родине.

Родной язык страны — арабский, на нем говорят с отличительным диалектом Залива. Большинство жителей Кувейта также превосходно говорит на английском языке. Образование от школьного до высшего — бесплатное.

Медицина в стране тоже бесплатная и довольно высокого уровня.













5. Работа и карьера





Кувейтская молодежь отличается амбициями и инициативой в достижении инноваций и творчества. Государственная поддержка и последующие меры — это различные индикаторы, которые стимулируют рост талантов и реализацию новаторских идей.

В стране принято более 400 молодежных инициатив и проектов. Более 30 из них были преобразованы в национальные учреждения, где работают десятки молодых людей.

В Кувейте учреждена Премия за выдающиеся достижения и творчество молодежи. Первая награда такого рода в арабском мире была посвящена чествованию кувейтской молодежи.

Молодые Кувейтяне часто выбирают профессии, связанные с нефтяной промышленностью. Также популярны такие профессии, как менеджмент, инженерия, финансы и военное дело.





6. Спорт





Спорт также важен в жизни молодых людей. Жители страны влюблены в футбол, в водные виды спорта и традиционные для арабов соколиную охоту и верблюжьи бега.