6 причин посетить Армению: национальная кухня, вино и экотуризм

Армения — страна с завораживающими звуками дудука, священной горой Арарат, водной жемчужиной Севан, грамотно вырезанными камнями Хачкарами и манящим запахом шашлыка. Местные говорят, что она делится с туристами любовью и гостеприимством.

Также Армения — страна с древнейшей и легендарной историей, впечатляющими традициями и уникальной культурой, удивительной природой и вкусной кухней. Хайастан — так называют армяне свою Родину, которая на протяжении нескольких тысячелетий объединяет лучшее из Востока и Запада, Европы и Азии, погружая гостей в незабываемые впечатления.

Столкновения между такими империями, как Рим, Иран и Византия, в регионе, где простиралась когда-то Великая Армения, внесли свои изменения в развитие древних армянских культур. Но, несмотря на это, армянский народ сохранил верность своей культуре, впитав осколки западных и восточных цивилизаций.

Подробнее об этом нам рассказали представители Посольства Республики Армения в Казахстане.













Армянская национальная кухня





Армения может удивить не только древней культурой, природой или же гостеприимными людьми, но и кухней с богатым выбором деликатесов на любой вкус. Армянская кухня — такая же древняя, как земля, на которой она сложилась. Сохранила традиционность и преемственность в технологии приготовления блюд и использовании старинной кухонной утвари.

В чем же секрет армянской кухни? Армяне во время приготовления любого блюда добавляют большое количество разнообразных специй, что может вскружить голову любому ценителю еды. Более того, армянскую кухню нельзя назвать простой. Все рецепты сложны, а процессы требуют строгой последовательности изготовления.

Долма, Хашлама, Кюфта — национальные блюда армян. Но особое место в армянской кухне занимает блюдо Хаш. Рецепт и способ приготовления Хаша прост, но от начала до подачи к столу занимает около 12 часов. Суп варят в течение 10 часов на медленном огне без специй и соли. По армянской традиции бульон подается рано утром, и пришедший гость должен добавить в свой суп сухой лаваш, зелень, чеснок, специй и соль. Армяне называют этот бульон целебным супом.





Армянский коньяк





Армения — страна, ассоциирующаяся с качественным коньяком. Только в 19 веке армяне наладили промышленное производство коньяка из высококачественных виноградных сортов Араратской долины, таких как гаран-дмак, воскеат, кахет, чилар и мехали, которые насыщают напиток терпким ароматом.

Чтобы получить превосходный коньяк с неповторимым бархатисто-шоколадным вкусом высококвалифицированные специалисты коньячного завода проводят многоразовые дистилляции вина, полученного в процессе первого сбраживания. Одним из главных секретов получения качественного коньяка считаются бочки, в которых спирт выдерживается от 3 до 20 лет.

На сегодняшний день Ереванский коньячный завод производит несколько сортов коньяка с выдержкой от 3 до 10 лет и имеет запасы марочных коньяков возрастом от 25 до 70 лет.













Армянское вино





Изготовление армянского вина настолько древнее, что об этом упоминалось даже в эпоху «Отца истории» и Страбона. Методы выращивания и уход за виноградом, разработанные во времена существования государства Урарту, не менялись веками, что говорит об умелом подходе к виноделию.

Чтобы подчеркнуть качество вина, в Армении выращиваются разные сорта винограда, такие как ахтанак, каберне, мускат, арени и другие.

Эти напитки станут лучшим выбором, если перед вами станет вопрос: Что привезти домой из Армении?





Армянский танец «Кочари»





Национальную идентичность армянского народа также можно определить с помощью народного танца «Кочари», происхождение которого уходит на множество веков назад. «Кочари» и спустя тысячелетия не утратил значения, став культурным и национальным достоянием армянского народа.













Экотуризм в Армении





Сегодня экотуризм стал одним из факторов развития в целом туристического потенциала Армении. Это новое понятие во всем мире дает возможность местным курортным агентствам страны показать удивительные природные уголки страны, впечатлить гостей уникальными экологически чистыми местами.

Расположившаяся на высоте 390-4090 метров над уровнем моря, Армения включает бесконечное природное разнообразие. Тут есть возможность увидеть натуральные и минеральные камни, более ста видов растений на небольшом участке земли, что по мировым стандартам является рекордным числом.





Сфера информационных технологий в Армении





Сегодня индустрия IT является наиболее динамичным сектором в мире. Его роль в развитии страны также неоценима.

За последние 10 лет данный сегмент стал одним из важнейших отраслей экономики Армении. Ведущие компании мира, такие как Microsoft, CISCO, Synopsys, Intel, IBM, уже имеют свои филиалы в стране. А местные IT компании участвуют во многих международных проектах по миру, вкладывая потенциал в построение лучшего будущего.

Одним из главных достижений Армении в сфере IT является открытие в Ереване в 2011 году Центра креативных технологий TUMO, где подрастающее поколение может реализовать свой потенциал и обучаться современным технологиям. Центр TUMO — трамплин для ярких умов, дает шанс получить знания в области веб и графического дизайна, робототехники, а также в программировании и изучении инноваций.

На данный момент, IT Park стал одним из популярных мест для местных жителей и гостей Армении. Центр имеет филиалы в Ереване, Гюмри, Дилижане, Степанакерте, а филиалы TUMO расположены по всему миру: в России, Германии, Украине и в других странах.