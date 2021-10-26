Портрет молодого успешного израильтянина: высшее образование, работа в Hi tech и семейный бизнес

В каждой стране есть определенные ожидания и стереотипы о том, что такое успех и счастье, что правильно, а что нет. Например, в Казахстане считается, что успешный и счастливый молодой человек к 30 годам должен жениться или выйти замуж, окончить университет и получить высшее образование, купить квартиру и машину, стабильно расти по карьерной лестнице и пару раз в год ездить отдыхать на море.

Мы решили узнать, какие ожидания есть у молодых людей в других странах. Начнем с Израиля. Эта страна в социокультурном плане представляет собой «лоскутное одеяло» из различных групп населения. Их цели в жизни и успешность могут кардинально отличаться друг от друга. Сотрудники Посольства Государства Израиль в Республике Казахстан поделились, с какими стереотипами «про успех» могут столкнуться молодые люди в их стране.





1. Участие в семейном бизнесе





Одна из самых главных ценностей для израильтян — семья. Большая семья — это опора и помощник. Одна из основ, на которой держится все израильское общество, и это заметно невооруженным глазом.

А стабильный семейный бизнес или ремесло, переходящее от родителей к детям — показатель успеха и приверженности традициям.





2. Работа в Hi tech





Hi tech в Израиле — точка притяжения успешных людей. Количество стартапов единорогов в стране ежегодно возрастает. Технологичность этой сферы подходит духу израильтян, напористость и умение добиваться цели — ценное качество.













3. Возможность путешествовать





Израильтяне заядлые путешественники. В любой праздник разлетаются по всему свету. Эта тяга срываться с места поражает, ведь эта страна само по себе настоящий рай для отдыхающих. Израиль омывается четырьмя морями, там круглый год светит солнце. Путешествовать как внутри страны, так и вне ее границ — одно из любимых хобби израильтян.





4. Образование





Высшее образование, в первую очередь, учит не специальности, а тому, где найти информацию и как ее обработать, чтобы научиться профессии самостоятельно. В Израиле образование платное. И стоит отметить, что в среднем граждане поступают на обучение уже в сознательном возрасте, после школы и армии. Исходя из этого, получить высшее образование в ведущих вузах Израиля — показатель определенного рода успешности.













5. Недвижимость





Израиль — это маленькая страна. Тем не менее, помимо Голанских высот и Мертвого моря, центр страны тоже делится на разные регионы, с точки зрения недвижимости. Недвижимость в стране стоит дорого, поэтому, несомненно, иметь квартиру или дом считается признаком успешности.