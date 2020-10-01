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Что такое sup-серфинг, и где покататься в Алматы
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Сегодня в 17:45

Что такое sup-серфинг, и где покататься в Алматы

Даниил Гаянцев, маркетинг, руководитель клуба sup-серфинга в Алматы

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Sup-серфинг в Алматы


В 2018 году мы с супругой поехали в романтическое путешествие на остров Бали, и там я попробовал классический серфинг. С тех пор я начал больше интересоваться серфингом и потом случайно увидел в интернете ребят, которые занимаются прокатом sup-досок в России. Я увидел, что эта доска дает возможность кататься на спокойной воде, по рекам и озерам.

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Я думал, смогу найти подобные доски в Алматы, и удивился, потому что ничего такого не было. И мне пришла идея самому запустить проект по обучению и прогулкам на sup-досках. Я купил четыре доски и начал знакомить алматинцев с этим видом спорта. Мы организовываем как часовые прогулки на водохранилищах, так и четырехчасовые спуски по рекам.

Мне пришла идея самому запустить проект по обучению и прогулкам на sup-досках


Когда мы только начинали в прошлом году приглашать на прогулки на sup-е, многие скептически были настроены и думали, что это очень сложно. Но уже к середине прошлого лета многие успели попробовать сами или узнали от знакомых, что все не так сложно. И, готовясь к новому сезону, я заказал еще 8 досок, теперь у нас их 12.


О sup-серфинге


Sup-серфинг зародился на Гавайях, когда местные учились кататься на серфе, они практиковались на стоячей воде с помощью весла. А потом один из серферов начал разгребаться и кататься на волнах.

Раньше на курортах я видел много пожилых людей, которые катались на sup-ах, и думал, что это пенсионерский вид спорта. Но мир не стоит на месте, этот вид спорта развивается, и появились надувные sup-ы, которые легко можно брать с собой в путешествия. Изначально sup-ы делали из дерева и других материалов.

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Говорят, что через два олимпийских срока катание на sup-ах включат в олимпийские виды спорта.

Sup — разносторонний вид спорта и развлечений. То, чем мы сейчас занимаемся, это sup-turing — спокойное передвижение по гладкой воде и наслаждение природой. А sup-серфинг — это известный всем серфинг на волнах, но скорость развивается не за счет гребли руками, а при помощи весла. Есть направление sup white water — это как спуск по горным рекам на рафтинге, только это спуск на sup-доске.

В карантин по всему миру проводились интересные соревнования, онлайн-марафоны. Это когда люди могут выходить на те водоемы, к которым у них есть доступ, засекать свое время и потом выставлять результаты, кто сколько прошел.

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На sup-е можно не только кататься, но и заниматься йогой, рыбачить или кататься всей семьей. Для этого есть много разновидностей досок.

Еще sup можно считать своим личным пляжем, потому что можно отплыть на середину водоема и поплавать там одному или полежать и позагорать.

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Научиться кататься на sup-е несложно, достаточно 10-15 минут. Когда человек в первый раз встает на воду, он начинает движение на коленках, в таком положении невозможно упасть. Главное, у человека не должно быть противопоказаний к занятиям спортом. А еще есть такая шуточная проверка: если человек может без помощи рук самостоятельно встать на табуретку, то он легко справится с катанием на sup-е стоя.

Катание на sup-ах подходит абсолютно всем: и детям, и молодежи, и уже взрослым людям. Во время гребли стоя на доске работают все группы мышц и даже внутренние мышцы-стабилизаторы, но нет нагрузки на суставы. После первой тренировки, с непривычки, могут только ноги болеть. А получить травму почти невозможно, если и упадете, то только в воду.

Вода успокаивает и позволяет немного отвлечься и расслабиться.

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