Что такое плоггинг, и как бегать, принося пользу окружающему миру

Плоггеры — сообщество людей, которым небезразличны собственное здоровье и экология. Рассказываем, что такое плоггинг.







Откуда и когда пошло увлечение плоггингом





Соединить пробежку и уборку — идея не уникальная. Так, как выяснил, например, The Washington Post, делали и в США, и в Великобритании, и в Канаде еще десять лет назад.Однажды он вернулся в Стокгольм с горнолыжного курорта и понял, что столица полна разбросанного мусора. Так как Альстрём любил джоггинг, то есть легкие пробежки, он придумал во время тренировок брать с собой мусорный пакет и собирать по пути бутылки, банки, окурки, обертки и прочие остатки человеческой деятельности.

Плоггинг — это сбор мусора во время бега

В названии нового вида спорта Эрик соединил шведский глагол plocka upp — собирать, забирать, и jogging — бег трусцой. Кстати, настоящий плоггер будет называть себя plogga, обязательно взвесит собранный мусор и выложит фото в Instagram с надлежащими хештегами. Эрик создал первое сообщество плоггеров в Швеции, теперь у него есть послы в разных странах.

Плоггинг — часть скандинавского философского термина «хюгге», которое значит чувство уюта, комфорта, благополучия и удовлетворенности. Плоггеры делают уютным не только свой дом, но и природу вокруг.

Идеологи сообщества plogga.se не исключают развитие плоггинга в велоплоггинг, каноэ-плоггинг, скейт-плоггинг и прочие виды спорта, которые можно совместить со сбором мелкого мусора.





Плоггинг как фитнес









Чтобы нагрузка от мешков распределялась равномерно, плоггерам советуют вешать два мешка по сторонам от себя и наполнять их попеременно. Некоторые трекеры активности уже умеют засчитывать плоггинг как тренировку. Например, приложение Lifesum считает, что полчаса плоггинга выгоняют из среднего пользователя 288 калорий.

Все, что нужно для полноценной тренировки по плоггингу — это удобные кроссовки, пара перчаток и пластиковый пакет, в который вы будете собирать встречающийся по пути мусор.

Больше всего энтузиастов отправляется на пробежку в лес, парк или на пляж.

Хорошая новость для интровертов — плоггингом можно заниматься в одиночку. И вызовы никому не бросать: не соревноваться в количестве собранного мусора, в чистоте пройденной трассы или скорости бега.





Плоггинг как экологическое движение





Содержание хюгге в плоггинге состоит именно в самом процессе сбора мусора. Этот сбор не должен стать фанатичной гонкой за рекордами — прежде всего, это приведение в порядок своей традиционной трассы для бега, улицы, где живешь, города, где каждый день работаешь, гуляешь и ходишь в магазин. Более того, для плоггеров существуют некоторые правила: они не становятся заменителями дворников.

Согласно скандинавскому мировоззрению, плоггеры должны делать мир уютнее, комфортнее, но не рисковать при этом своим здоровьем или не гоняться за огромным весом сданного мусора.





Плоггеры могут собирать:





— обертки, пластиковые бутылки, целлофан

— стеклянные и алюминиевые бутылки и банки

— батарейки

— одежду, фантики, легкие бытовые приборы.





Плоггеры не собирают:





— медицинские отходы

— опасные острые предметы

— тяжелый мусор.









Источник: the-challenger.ru, rb.ru