Что такое NFT, и как они работают

Эрмитаж в марте объявил о планах провести выставку работ, выполненных в формате NFT. Ранее основатель Twitter Джек Дорси продал в этом же формате свой первый твит за 2,9 миллиона $, а художник Майк Винкельманн получил за свою NFT-картину рекордные 69 миллионов $.







NFT — сравнительно новое явление, которое, однако, все чаще появляется в новостных заголовках.





Что такое NFT





Аббревиатура NFT — non-fungible tokens — означает «невзаимозаменяемый токен». Для понимания токенов необходимо разобраться, в какой среде они существуют — в данном случае в блокчейне.

Если упрощать, то блокчейн — это база данных, которая одновременно хранится на огромном множестве компьютеров. В традиционной модели сети интернет все устройства подключены к централизованным узлам, тогда как блокчейн работает по иной схеме. В нем не предусмотрены никакие центральные узлы, в его системе все устройства одновременно хранят всю опубликованную в блокчейне информацию.

Токены — это запись в регистре внутри этой блокчейн-цепочки. Отличительная черта большинства токенов — принцип взаимозаменяемости. Его можно сравнить с валютой: один доллар, один рубль или один биткоин можно с легкостью заменить одним долларом, одним рублем или одним биткоином, принадлежащим другим пользователям.

Однако очевидно, что не все цифровые активы взаимозаменяемые. Картина Пабло Пикассо не тождественна произведению Клода Моне, а mp3-файл с песней The Beatles вряд ли можно заменить на запись концерта Эминема. Поэтому для того, чтобы перенести в блокчейн уникальные предметы, и был создан формат невзаимозаменяемых токенов.

Каждый из NFT неповторим и существует в единственном экземпляре, его нельзя разделить, а вся информация о его авторе, покупателе и всех операциях с ним надежно хранится в блокчейне. Другими словами, NFT — это цифровой сертификат, прикрепленный к уникальному объекту.





Что можно продать в форме NFT





Фактически все, что угодно. Музыку, изображения, текст, видео, 3D-модели — то есть любой претендующий на уникальность цифровой продукт.

Особое внимание NFT уделяют коллекционеры, геймеры, которых интересуют внутриигровые предметы, а также деятели и любители искусства. Притом искусства во всех его проявлениях.

Певица Граймс, она же мать ребенка Илона Маска, продала в формате NFT свои рисунки, выручив за них 5,8 миллиона $, а российский художник Покрас Лампас продал проекцию своего рисунка на Чиркейской ГЭС за 28 тысяч $. Диджей 3LAU стал первым музыкантом, который выставил на продажу свой альбом, получив за него 11,6 миллиона $. Среди других музыкантов, также продавших свои творения в виде NFT — группа Kings of Leon и певец Weeknd.









Рекордом стала продажа картины Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна, известного как Beeple. JPG-файл, состоящий из всех изображений, которые художник ежедневно рисовал в течение пяти тысяч дней, был продан за 69,3 миллиона $. Картина Винкельманна стала первой NFT-работой, проданной за всю историю аукционного дома Christie’s.

Невзаимозаменяемые токены представляют интерес не только для деятелей искусства, но и для крупных изданий. Журнал Times выставил на продажу три своих обложки, а издание The New York Times и вовсе продало свою колонку с говорящим названием «Купите эту колонку на блокчейне!».





Я купил JPG-картинку в формате NFT. Теперь я обладаю на нее всеми правами?





Скорее, нет. Это и представляет собой основной повод для критики нового вида токенов, ведь владение NFT не гарантирует полные права на этот предмет.





Возьмем, к примеру, незамысловатое вирусное видео Nyan Cat, представляющее собой анимацию летящего по небу кота, оставляющего за собой радужный след. За NFT с анимированным котом покупатель заплатил его создателю 580 тыс $. Однако, при желании, вы все так же можете смотреть это видео на YouTube, скачать его себе на смартфон или установить скриншот из него как заставку на рабочий стол, не опасаясь, что владелец NFT потребует от вас оплаты.





Если покупатели NFT не владеют предметами, то зачем люди их покупают?





Хотя мы действительно можем скачать понравившиеся нам файлы, их эксклюзивность — а вовсе не доступность в интернете — вот, что несет основную ценность. Блокчейн надежно фиксирует факт того, что именно вы приобрели некий уникальный предмет, ранее созданный его изначальным владельцем, данные о котором также сохраняются в блокчейне.

Для коллекционеров, геймеров и любителей искусства подобные покупки сродни приобретениям оригиналов картин. Можно приобрести репродукцию «Черного квадрата» Казимира Малевича, однако сам факт этой покупки будет существенно отличаться от того, если бы мы просто повесили на стену репродукцию этой картины.

Но NFT можно рассматривать не только как часть коллекции или нечто ценное с точки зрения эмоционального опыта, ностальгии или возможности похвастаться уникальным приобретением. Возможность перепродажи NFT, заложенная в их смарт-контрактах, позволяет рассматривать их и как инвестиции.





Источник: www.golosameriki.com