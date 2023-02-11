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Что посмотреть вдвоем: 10 нескучных фильмов
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Сегодня в 16:00

Что посмотреть вдвоем: 10 нескучных фильмов

Собрали 10 фильмов разных годов и жанров, чтобы провести уютный вечер вдвоем.

«Поющие под дождем», 1951


Жанр: мюзикл, мелодрама, комедия

Режиссер: Стэнли Донен, Джин Келли

В главных ролях: Джин Келли, Дональд О’Коннор, Дебби Рейнолдс, Джин Хэйген

Легендарный фильм, в основе которого лежат песни бродвейских шоу. Дон Локвуд — звезда немого кино, вспоминает, как пришел к славе… Но наступает эра звукового кино, и нужно осваивать новые горизонты.


«Квартира», 1960


Жанр: драма, мелодрама, комедия

Режиссер: Билли Уайлдер

В главных ролях: Джек Леммон, Ширли Маклейн, Фред МакМюррэй, Рей Уолстон

Неженатый скромный служащий страховой компании дает ключи от своей квартиры боссу. Это помогает ему продвинуться по карьерной лестнице. Но когда дела начинают идти в гору, случается непредвиденное: Бакстер влюбляется в любовницу босса.


«Чего хотят женщины», 2000



Жанр: мелодрама, комедия, фэнтези

Режиссер: Нэнси Майерс

В главных ролях: Мэл Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей, Лорен Холли

Романтическая комедия с Мэлом Гибсоном в главной роли. Его герой Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение. Однажды с Ником происходит случай, после которого он начинает читать женские мысли.


«Соблазн», 2001


Жанр: триллер, драма, мелодрама, детектив

Режиссер: Майкл Кристофер

В главных ролях: Антонио Бандерас, Анджелина Джоли, Томас Джейн

Невероятно красивый дуэт Антонио Бандераса и Анджелины Джоли. Богатый кубинский торговец собирается жениться на американке. Но в его судьбу вторгается роковая женщина.


«40 дней и 40 ночей», 2002




Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Майкл Леманн

В главных ролях: Джош Хартнетт, Шаннин Соссамон, Паоло Костанзо, Винесса Шоу

Мэтт Салливан решает не заводить длительные отношения после того, как ему разбили сердце. Его друг Лент сомневается, что Мэтт доведет дело до конца, поэтому заводит с ним спор. А главный герой тем временем встречает девушку своей мечты.


«ВАЛЛ·И», 2008


Жанр: мультфильм, фантастика, приключения, семейный

Режиссер: Эндрю Стэнтон

Трогательный мультфильм от Pixar. По сюжету, люди покинули Землю и оставили робота ВАЛЛ·И очищать планету от гор мусора. Но с главным героем происходят невероятные события и даже случается настоящая любовь.


«Предложение», 2009




Жанр: мелодрама, комедия, драма

Режиссер: Энн Флетчер

В главных ролях: Сандра Буллок, Райан Рейнольдс, Мэри Стинберген

Комедия, которую можно пересматривать много раз. Главная героиня живет в США, но ей грозит высылка в Канаду. Чтобы избежать этого, девушка готова фиктивно выйти замуж.


«Любовь на кончиках пальцев», 2012



Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Режис Руансар

В главных ролях: Ромен Дюрис, Дебора Франсуа, Беренис Бежо, Шон Бенсон

Французская романтическая комедия. Главная героиня Роза живет в провинции с отцом и обручена с самым выгодным женихом их городка. Но девушка встречает красавца Луиса.


«Женатый холостяк», 2022


Жанр: комедия

Режиссер: Нуржан Еркинулы, Медет Калибеков

В главных ролях: Еркебулан Токтар, Марьям Сатаева, Артур Аскарулы, Кайрат Адилгерей

Сотрудник ЦОН-а по ошибке женит незнакомых друг другу людей: учительницу Жибек, которая собирается замуж, и Даурена. Теперь им нужно найти друг друга и развестись.


«К тебе или ко мне?», 2023



Жанр: мелодрама, комедия

Режиссер: Алин Брош МакКенна

В главных ролях: Риз Уизерспун, Эштон Кутчер, Уэсли Киммел, Стив Зан

Новая комедия от Netflix. Лучшие друзья Дебби и Питер на неделю меняются домами. У них появляется возможность заглянуть в жизнь друг друга и найти ключ к любви.

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#деньсвятоговалентина #кино #фильмы #чтосмотреть #комедии
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.