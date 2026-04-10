Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Что посмотреть в понедельник вечером: 10 комедий, которые зададут тон всей неделе
Искусство

06.04.2026

Вечер понедельника — не повод стрессовать, а повод включить что-то легкое и смешное. Собрали десять комедий 2023-2026 годов с хорошими рейтингами: фильмы разного масштаба и жанра, которые объединяет одно — после них вторник встречаешь уже в другом настроении.


«Нонны» / Nonnas, 2025


Основанная на реальной истории трогательная комедия с Винсом Воном в главной роли. После смерти матери он решает открыть итальянский ресторан, где шеф-поварами работают настоящие бабушки — Лорейн Бракко, Талия Шайр, Сьюзан Сарандон. Получается история про то, как горе превращается в сообщество, а еда — в способ говорить о том, о чем говорить сложно. Неожиданно теплый фильм, который заряжает желанием жить.

«Оставленные» / The Holdovers, 2023


Александр Пэйн снял одну из самых уютных комедий последних лет. Вредный учитель-классик, нерадивый студент и повариха, переживающая личную трагедию, вынуждены провести рождественские каникулы вместе в пустом пансионе. Никаких спецэффектов, никакого суперсюжета — только живые персонажи, которых не хочется отпускать. Пол Джаматти получил за эту роль «Золотой глобус». Фильм напоминает, что даже самые раздражающие люди в твоей жизни могут оказаться именно теми, кого тебе не хватало.

«Дэдпул и Росомаха» / Deadpool & Wolverine, 2024


Самый кассовый фильм с рейтингом R в истории кино, и один из редких случаев, когда Marvel-блокбастер делает ставку на юмор, а не на масштаб. Райан Рейнолдс и Хью Джекман вместе на экране — это уже мотивация к просмотру. Фильм не стесняется смеяться над собой, над Marvel и над всей индустрией супергеройского кино. Смотрится на одном дыхании.

«Счастливчик Гилмор 2» / Happy Gilmore 2, 2025


Адам Сэндлер вернулся к своей культовой роли спустя почти 13 лет и сделал это убедительно. Постаревший Гилмор вынужден снова взяться за клюшку ради семьи. Фильм дает зрителю ровно столько смеха и тепла, сколько нужно для хорошего вечера. Особенно приятно смотреть тем, кто вырос на оригинале.

«Легенда об Очи» / The Legend of Ochi, 2025


Визуально красивая приключенческая комедия в духе семейного кино 80-х. Девочка по имени Юри живет на отдаленном острове, где детей с детства учат бояться лесных существ — Очи. Найдя маленького беззащитного зверька этого вида, она решает нарушить запреты и отправляется в путешествие, чтобы вернуть его домой. Фильм теплый, искренний и снят с любовью. После него хочется верить, что большинство страшных вещей в жизни при ближайшем рассмотрении оказываются вовсе не страшными.

«Хит Мэн» / Hit Man, 2024


Тихий преподаватель философии подрабатывает тем, что изображает наемного убийцу на полицейских операциях и однажды встречает женщину, которую должен был подставить. Ричард Линклейтер снял легкую, умную и невероятно обаятельную комедию с Гленом Пауэллом в главной роли. Один из немногих фильмов 2024 года, после которого ходишь в хорошем настроении несколько часов. Идеально для вечера понедельника.

«Барби» / Barbie, 2023


Грета Гервиг сняла одновременно самую кассовую комедию десятилетия и один из самых неожиданных феминистских манифестов в истории мейнстримного кино. Марго Робби в роли стереотипной Барби переживает экзистенциальный кризис и отправляется в реальный мир, а Райан Гослинг в роли Кена открывает для себя патриархат. Фильм одновременно смешной, трогательный и остроумно-провокационный. После просмотра хочется улыбаться и чуть внимательнее смотреть на мир вокруг.

«Приглашены» / You're Cordially Invited, 2024


Уилл Феррелл и Риз Уизерспун случайно бронируют одно и то же место для двух разных свадеб и теперь им обоим нужно провести торжество несмотря ни на что. Хаотичная, безбашенная и искренне смешная комедия, которая не требует ни малейших умственных усилий. Именно то, что нужно в понедельник вечером: включил, посмеялся, выключил, лег спать с хорошим настроением.

«Я люблю Бустерс» / I Love Boosters, 2026


Новый фильм Бутса Райли — режиссера культового «Извини, что беспокою» — уже назван критиками лучшей комедией 2026 года на Rotten Tomatoes. Команда уличных воришек берется за дерзкое дело: ограбить безжалостную звезду модной индустрии. Фильм балансирует на грани абсурда и социальной сатиры, высмеивая капиталистическую эстетику с нежностью и яростью одновременно. В касте Кеке Палмер, Деми Мур, Наоми Эки и Дон Чидл.

«Соло мио» / Solo Mio, 2026


Кевин Джеймс — актер, которого легко недооценивать, — снялся в камерном ромкоме про мужчину, которого бросили прямо перед свадьбой в Риме. Вместо того чтобы вернуться домой, он решает поехать в медовый месяц один. Критики хвалят фильм за то, что он не пытается быть чем-то большим: это просто теплая, хорошо сделанная история о том, как одиночество иногда оказывается именно тем, что нужно. Рим, хорошее настроение, никаких претензий.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

Поиск по сайту:
