Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-posmotret-v-astana-balet-v-marte
Что посмотреть в «Астана Балет» в марте
136
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:27

Что посмотреть в «Астана Балет» в марте

4 и 5 марта в преддверии международного женского дня в театре «Астана балет» состоится грандиозный гала-концерт, который обещает зрителям много открытий и ярких впечатлений.

В рамках гала-концерта пройдет премьерный показ Pas d'action из балета «Баядерка» Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса в постановке Майры Кадыровой.

18 и 19 марта вниманию столичного зрителя будет представлена легендарная поэма о любви «Козы Корпеш — Баян Сулу» в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой, премьера которого состоялась в июле 2021 года.

25 и 26 марта состоится гала-концерт «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри с участием этно-фольклорного ансамбля «Хассак», который представлен в лице лауреатов международных и республиканских конкурсов, студентов и выпускников Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астанабалет #концерт #нурсултан #постановка #галаконцерт
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Wizz Air запустил услугу автоматической регистрации на рейс
909
В Боровом пройдет БлогФест, на котором соберутся блогеры Казахстана
1639
Открыт набор на интенсив по созданию стартапов в сфере устойчивого развития
784