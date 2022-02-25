Что посмотреть в «Астана Балет» в марте

4 и 5 марта в преддверии международного женского дня в театре «Астана балет» состоится грандиозный гала-концерт, который обещает зрителям много открытий и ярких впечатлений.

В рамках гала-концерта пройдет премьерный показ Pas d'action из балета «Баядерка» Мариуса Петипа на музыку Людвига Минкуса в постановке Майры Кадыровой.

18 и 19 марта вниманию столичного зрителя будет представлена легендарная поэма о любви «Козы Корпеш — Баян Сулу» в постановке балетмейстера Георгия Ковтуна на музыку Актоты Раимкуловой, премьера которого состоялась в июле 2021 года.

25 и 26 марта состоится гала-концерт «Наследие Великой Степи» в постановке заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри с участием этно-фольклорного ансамбля «Хассак», который представлен в лице лауреатов международных и республиканских конкурсов, студентов и выпускников Казахской национальной консерватории имени Курмангазы.