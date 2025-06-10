Что попробовать в Узбекистане, кроме плова: блюда, о которых вы не знали

Плов — это только начало. Настоящая узбекская кухня куда глубже, разнообразнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Мы собрали 15 аутентичных, но не самых очевидных блюд, которые стоит попробовать каждому — от пряного халима до весеннего сумаляка и даже сладостей, связанных с древними обрядами. Это не просто еда — это история, культура и душа Узбекистана в каждом вкусе.





Тухумбарак





Тонкие пельмени, наполненные сырым яйцом с луком и специями. Варятся в кипятке всего пару минут. Вкус нежный, мягкий, с необычной текстурой. Подаются со сливочным маслом или катыком. Настоящая находка для любителей чего-то домашнего и редкого.





Чучвара-шурва





Маленькие пельмешки чучвара варятся прямо в ароматном бульоне из говядины или баранины с овощами. Это одновременно и суп, и горячее. Вкус насыщенный, уютный, будто из детства. Особенно хороши в прохладную погоду.





Хасиб





Узбекская традиционная колбаса из баранины и риса в натуральной оболочке. Обычно жарится или варится и подается к праздничному столу. Имеет яркий мясной вкус со специями. Часто подают с луком и катыком.





Нарын





Тонко нарезанное вареное тесто, перемешанное с кониной или говядиной. Все заправляется специями и подается холодным. Блюдо праздничное, с легким ароматом копченого мяса. Подача и вкус — необычные и запоминающиеся.





Казан-кабоб





Жареное мясо, обычно баранина или говядина, с картошкой, приготовленные в большом казане. Получается сочное мясо с хрустящей корочкой и насыщенным вкусом. Иногда добавляют зелень и лук. Сытное блюдо.





Димлама





Это тушеные овощи с мясом готовящиеся слоями в казане на медленном огне. В составе:

— картофель

— морковь

— лук

— капуста

— помидоры

— перец

— часто добавляют чеснок и специи.

Все пропитывается соками и ароматами, создавая насыщенный, домашний вкус. Блюдо сочное, сытное и уютное — его часто готовят в семейном кругу весной и летом.





Ковурма лагман





Жареный лагман, в отличие от классического, не варится в бульоне. Лапша, мясо и овощи обжариваются вместе с ароматными специями. Чаще всего его подают с острым соусом.





Кук-сомса





Самса с начинкой из зелени: шпината или кинзы с луком и яйцом, которая ассоциируется с горами Узбекистана. Готовят ее сезонно каждой весной. Легкий вегетарианский вариант популярной уличной еды.





Мастава





Суп с рисом, картошкой, овощами и кусочками мяса. Сытный, домашний. Часто приправляется свежей зеленью и кислым катыком. Блюдо повседневное, а вкус — как из детства.





Тандир-кебаб





Баранина, приготовленная в глиняной печи — тандыре. С корочкой снаружи и нежнейшим мясом внутри. Подается с луком и лепешкой. Мясо просто тает во рту. Часто его готовят на свадьбах и больших праздниках.





Шавла





Альтернатива плову: готовится с рисом, овощами и мясом, но варится как густой суп. Меньше масла, больше овощей, а вкус не менее насыщенный. Отличный вариант для тех, кто хочет легкую версию плова.





Халим





Пшеница, тушенная с мясом до состояния растворения. Получается густая, кремовая масса с ярким вкусом. Подается обычно на завтрак или как сытное угощение в зимний сезон. Вкус нежный, насыщенный, сытный.





Мошхурда





Сытный суп из зеленого маша, риса, картошки и мяса. Похож на густой овощной суп, но с восточным колоритом. Хорошо согревает и насыщает. Вариант домашнего супа, когда хочется больше мяса, но меньше времени за плитой.





Сумаляк





Сумаляк — это сладкая паста, приготовленная из пророщенной пшеницы и муки, томящаяся в казане всю ночь. Это блюдо готовят только весной, на праздник Навруз, и процесс его варки превращается в целый ритуал:

— люди собираются вместе

— поют

— разговаривают

— поддерживают огонь.

У него густая, тягучая текстура и особенный вкус — слегка сладкий, с карамельно-зерновыми нотами. Сумаляк символизирует обновление, весну и силу природы.





Халвайтар





Это традиционная узбекская сладость, которую готовят на основе муки, масла и сахара. Масса долго обжаривается до насыщенного коричневого цвета, пока не приобретет тягучую, плотную консистенцию. По вкусу напоминает жареную муку с карамельными нотами.