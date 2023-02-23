Что подарить миллениалу: 28 идей технологичных гаджетов

Собрали много разных гаджетов и полезной техники, которые порадуют миллениалов.





Смартфон с большим экраном и продвинутой камерой

Карманный персональный компьютер, дополненный функциональностью мобильного телефона, который представляет огромные возможности для связи и самовыражения.





Беспроводные наушники с шумоподавлением для музыки и работы





Такие модели не имеют проводного соединения с источником звука — смартфоном, ноутбуком или компьютером. Теперь они главный тренд.





Умные часы

Современные умные часы — это компьютеры, которые удобно носить с собой. Они могут иметь фото и видеокамеру, диктофон, радио, навигатор. Многие модели поддерживают сторонние приложения и управляются мобильными операционными системами и могут выступать в качестве мобильных медиа-плееров.





Игровые ноутбуки или настольные компьютеры с высококачественной графикой

Его можно положить в рюкзак и перенести в другое место. При этом игровой ноутбук — это производительный гаджет. Покупать такие устройства будут не только геймеры, но и пользователи в поисках производительности и мобильности.





Умные домашние устройства

Это могут быть умные термостаты, устройства для интеллектуального освещения или голосовые помощники.





Портативные Bluetooth-колонки для музыки и подкастов

Их можно брать с собой на отдых, природу, поставить в офисе и наслаждаться музыкой где угодно и когда угодно.





Фитнес-трекеры





Эти устройства могут отслеживать уровень активности, частоту сердечных сокращений и сон. Ими интересуются не только спортсмены, но все, кто хочет следить за своим здоровьем.





Дроны для аэрофото- и видеосъемки

Управляемый летательный аппарат, который может снимать кадры с любой высоты. Особенно по вкусу придутся любителям экстремальных видов спорта.





Smart TV с потоковыми сервисами и голосовым управлением

Телевизор, который имеет встроенный мини-компьютер с интернетом. Технология набирает популярность благодаря широким возможностям. С ее помощью можно использовать экран телевизора в качестве монитора для просмотра интернета, приложений и игр.





Беспроводные зарядные устройства для смартфонов и других устройств

Относительно новый аксессуар, позволяющий заряжать смартфоны, умные часы и наушники без кабелей с разными коннекторами.





Цифровые камеры для любителей фотографии

В 2023 году любой смартфон умеет записывать видео. Но спрос на камеры остается высоким, ведь у них явное преимущество в высоком качестве звука, фото и видео, которое продолжают становиться лучше.





Гарнитуры виртуальной реальности для игр и развлечений

Устройство, которое обеспечивает виртуальную реальность для пользователя. VR-гарнитуры широко используются в видеоиграх, а также в других приложениях, включая симуляторы и тренажеры.





Электросамокаты для городского транспорта

Самокат, на котором установлены аккумулятор и электродвигатель, приводящий его в действие. Это главные элементы, от которых зависят пробег на одном заряде и максимальная скорость.





Дроны для селфи





Беспилотный летательный аппарат, способный подниматься в воздух и снимать фото и видео, фокусируясь на лице владельца. Идея создания миниатюрных дронов принадлежит австралийскому изобретателю Саймону Кантору.





Роботы-пылесосы для легкой уборки

Ни один робот из представленных на рынке не очистит квартиру так, как это сделает человек. Но с участием робота человеку придется убирать меньше — главное, настроить устройство для регулярной сборки мусора и своевременно чистить щетки и пылесборник.





Умные замки

Замок легко защитит велосипед или мотоцикл от взлома благодаря стальному корпусу и U-образной дуге. Открывается защита через Bluetooth с помощью приложения на смартфоне.





Портативный powerbank

Мобильное зарядное устройство, которое имеет разъем USB для подключения гаджетов. Выходной порт универсального размера, поэтому все, что нужно, чтобы зарядить смартфон или кейс для наушников, — подходящий к ним кабель.





Умные кофеварки

Кухонное устройство с прямым доступом в интернет, предназначенное для автоматизации процесса варки кофе. Подобные приборы отличаются наличием нескольких предустановленных профилей работы, высококачественной системой фильтрации и возможностью выбора степени помола.





Умное зеркало

Устройство с зеркальной поверхностью, за которой располагается монитор. Он сканирует владельца и сообщает ему о качестве здоровья его кожи.





Электронные книги для чтения книг и журналов

Книжное издание, доступное в цифровой форме. Текст, изображения или другой мультимедийный контент, читается на плоском дисплее компьютеров или других электронных устройств.





Умные бутылки с водой

Технологическое изобретение может предоставлять вам информацию о температуре воды, самостоятельно вести подсчет выпитой жидкости, рисовать графики по пополнению водного баланса в соответствующем приложении и напоминать пить воду.





Умный багаж с GPS-трекингом и возможностью зарядки телефона

Чемодан с аккумулятором, который используется в том числе и для подзарядки других устройств. Слово «умный» относится к дополнительным возможностям, которые чемодан предлагает, благодаря наличию источника питания. Умный чемодан можно найти в любой точке мира благодаря глобальной SIM-карте.





Электрические скейтборды для городского транспорта

Электрический скейт — усовершенствованное устройство, в состав которого входят электропривод, батарея, дополнительные компоненты управления. С его помощью человек может передвигаться, не прикладывая никаких физических усилий.





Умные ручки для заметок и зарисовок

Особая категория письменных принадлежностей-гаджетов. Их задача — запоминать важные идеи и сохранять данные на смартфоне, планшете или компьютере.





Камеры с углом обзора 360 градусов для иммерсивной видеозаписи

Такие камеры ведут съемку одновременно в нескольких направлениях. В процессе их использования не нужно выбирать ракурс, задавать направление. Достаточно нажать одну кнопку, и устройство будет снимать все вокруг себя.





Носимые очистители воздуха

Эти очистители воздуха, которые носят на цепочке или шнурке на шее, также поставляются с карабинами или зажимами, чтобы вы могли прикрепить их к сумке, ремню, зеркалу заднего вида и многому другому.





Портативные проекторы для вечеров кино и презентаций





Портативный прибор, который проецирует изображение с экрана телефона на любую поверхность. Чаще всего такие образцы оснащены светодиодным источником света. Благодаря конструктивным особенностям проекторы получаются маленького размера с низким энергопотреблением.





Умные лампочки

Светодиодная лампа, оснащена приемником сигнала, микроконтроллером и регулирующими сенсорами. Вы сможете на расстоянии выключать и включать свет, а также выбирать из большого ассортимента цветов.