Что нового в Казахстане: инвестиционные визы, новые рейсы, цифровой банк и еще 10 новостей

Новости Казахстана за последний месяц, которые поднимут вам настроение.







В Казахстане появятся инвестиционные визы и визы для ценных навыков









Таким образом в страну планируют привлечь иностранных специалистов по дефицитным профессиям.

Инвестиционная виза даст предпринимателям право на вид на жительство.





Увеличивается число авиарейсов между Казахстаном и Румынией



Теперь будет выполняться 14 рейсов в неделю — 7 пассажирских и 7 грузовых.





Веб-сериал «5:32» вошел в конкурсную программу крупного американского фестиваля CATALYST



Проект претендует сразу на все главные награды в драматическом жанре.





Бренд Microsoft будет расширять присутствие в Казахстане











Компания планирует открыть здесь IT-лабораторию, в рамках которой будет осуществляться переподготовка IT-специалистов.





Нокаут Жанибека Алимханулы попал в число лучших в 2022 году



Обозреватель бокса Леви Луна из Никарагуа опубликовал шорт-лист топовых нокаутов года. Среди прочих в списке есть нокаут Жанибека Алимханулы, который случился во время майского боя с британцем Дэнни Дигнумом.





В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства



Участники проекта в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников.





Казахстанская сборная одержала историческую победу в своей группе в Лиге наций





Источник фотографии: vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла в своей группе в Лиге наций. Команда добилась сразу двух подобных достижений впервые в истории





Появились бесплатные видеоуроки для казахстанских школьников



Ученики 1-11 классов теперь могут бесплатно просматривать уроки от онлайн-репетиторов на сайте Mektep-online.kz и на одноименном YouТube-канале. В программе все основные школьные предметы на двух языках.





Казахстанский арт-проект показали в штаб-квартире ООН



С 13 по 16 сентября в штаб-квартире ООН проходила выставка арт-проекта World Painting. Идея проекта появилась в Казахстане, но воплотили в жизнь ее в Дубае. Теперь проект находится в США.





В Казахстане школьные учебники полностью переведут в цифровой формат











До конца 2022 года весь портфель учебников будет доступен в режиме онлайн.





В Казахстане будет создан новый цифровой банк



Нурлан Смагулов подал заявку на регистрацию на создание новой финансовой нструктуры. Это будет виртуальный NEO Bank. Его специализация — кредитование авто и аксессуаров для машин.





Казахстанцы без визы могут посетить еще три страны



Соглашения подписаны с Доминиканской Республикой, с Албанией и с Парагваем.





В Алматы открылся новый iSpace со статусом Apple Premium Partner







Источник фотографии:

iSpace.kz







В торговом центре Esentai Mall открылся магазин iSpace, который станет крупнейшим в Средней Азии со статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров.