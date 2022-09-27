Что нового в Казахстане: инвестиционные визы, новые рейсы, цифровой банк и еще 10 новостей

Новости Казахстана за последний месяц, которые поднимут вам настроение.
В Казахстане появятся инвестиционные визы и визы для ценных навыков
Таким образом в страну планируют привлечь иностранных специалистов по дефицитным профессиям.
Инвестиционная виза даст предпринимателям право на вид на жительство.
Увеличивается число авиарейсов между Казахстаном и Румынией
Теперь будет выполняться 14 рейсов в неделю — 7 пассажирских и 7 грузовых.
Веб-сериал «5:32» вошел в конкурсную программу крупного американского фестиваля CATALYST
Проект претендует сразу на все главные награды в драматическом жанре.
Бренд Microsoft будет расширять присутствие в Казахстане
Компания планирует открыть здесь IT-лабораторию, в рамках которой будет осуществляться переподготовка IT-специалистов.
Нокаут Жанибека Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
Обозреватель бокса Леви Луна из Никарагуа опубликовал шорт-лист топовых нокаутов года. Среди прочих в списке есть нокаут Жанибека Алимханулы, который случился во время майского боя с британцем Дэнни Дигнумом.
В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства
Участники проекта в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников.
Казахстанская сборная одержала историческую победу в своей группе в Лиге наций
Источник фотографии: vesti.kz
Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла в своей группе в Лиге наций. Команда добилась сразу двух подобных достижений впервые в истории
Появились бесплатные видеоуроки для казахстанских школьников
Ученики 1-11 классов теперь могут бесплатно просматривать уроки от онлайн-репетиторов на сайте Mektep-online.kz и на одноименном YouТube-канале. В программе все основные школьные предметы на двух языках.
Казахстанский арт-проект показали в штаб-квартире ООН
С 13 по 16 сентября в штаб-квартире ООН проходила выставка арт-проекта World Painting. Идея проекта появилась в Казахстане, но воплотили в жизнь ее в Дубае. Теперь проект находится в США.
В Казахстане школьные учебники полностью переведут в цифровой формат
До конца 2022 года весь портфель учебников будет доступен в режиме онлайн.
В Казахстане будет создан новый цифровой банк
Нурлан Смагулов подал заявку на регистрацию на создание новой финансовой нструктуры. Это будет виртуальный NEO Bank. Его специализация — кредитование авто и аксессуаров для машин.
Казахстанцы без визы могут посетить еще три страны
Соглашения подписаны с Доминиканской Республикой, с Албанией и с Парагваем.
В Алматы открылся новый iSpace со статусом Apple Premium Partner
Источник фотографии: iSpace.kz
В торговом центре Esentai Mall открылся магазин iSpace, который станет крупнейшим в Средней Азии со статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров.