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Что нового в Казахстане: инвестиционные визы, новые рейсы, цифровой банк и еще 10 новостей
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Сегодня в 11:45

Что нового в Казахстане: инвестиционные визы, новые рейсы, цифровой банк и еще 10 новостей

Новости Казахстана за последний месяц, которые поднимут вам настроение.

В Казахстане появятся инвестиционные визы и визы для ценных навыков

visa

Таким образом в страну планируют привлечь иностранных специалистов по дефицитным профессиям.

Инвестиционная виза даст предпринимателям право на вид на жительство.


Увеличивается число авиарейсов между Казахстаном и Румынией


Теперь будет выполняться 14 рейсов в неделю — 7 пассажирских и 7 грузовых.


Веб-сериал «5:32» вошел в конкурсную программу крупного американского фестиваля CATALYST


Проект претендует сразу на все главные награды в драматическом жанре.


Бренд Microsoft будет расширять присутствие в Казахстане

Microsoft


Компания планирует открыть здесь IT-лабораторию, в рамках которой будет осуществляться переподготовка IT-специалистов.


Нокаут Жанибека Алимханулы попал в число лучших в 2022 году


Обозреватель бокса Леви Луна из Никарагуа опубликовал шорт-лист топовых нокаутов года. Среди прочих в списке есть нокаут Жанибека Алимханулы, который случился во время майского боя с британцем Дэнни Дигнумом.


В Казахстане создают онлайн-базу прикладного искусства


Участники проекта в течение года проведут экспедиции по регионам, исследования в музеях Казахстана и посетят мастерские ремесленников.


Казахстанская сборная одержала историческую победу в своей группе в Лиге наций

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Источник фотографии: vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу на своем поле победила команду Беларуси и выиграла в своей группе в Лиге наций. Команда добилась сразу двух подобных достижений впервые в истории


Появились бесплатные видеоуроки для казахстанских школьников


Ученики 1-11 классов теперь могут бесплатно просматривать уроки от онлайн-репетиторов на сайте Mektep-online.kz и на одноименном YouТube-канале. В программе все основные школьные предметы на двух языках.


Казахстанский арт-проект показали в штаб-квартире ООН


С 13 по 16 сентября в штаб-квартире ООН проходила выставка арт-проекта World Painting. Идея проекта появилась в Казахстане, но воплотили в жизнь ее в Дубае. Теперь проект находится в США.


В Казахстане школьные учебники полностью переведут в цифровой формат

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До конца 2022 года весь портфель учебников будет доступен в режиме онлайн.


В Казахстане будет создан новый цифровой банк


Нурлан Смагулов подал заявку на регистрацию на создание новой финансовой нструктуры. Это будет виртуальный NEO Bank. Его специализация — кредитование авто и аксессуаров для машин.


Казахстанцы без визы могут посетить еще три страны


Соглашения подписаны с Доминиканской Республикой, с Албанией и с Парагваем.


В Алматы открылся новый iSpace со статусом Apple Premium Partner

iSpace

Источник фотографии: iSpace.kz


В торговом центре Esentai Mall открылся магазин iSpace, который станет крупнейшим в Средней Азии со статусом Premium Partner среди авторизованных реселлеров.

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#астана #казахстан #алматы #новости #город24
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