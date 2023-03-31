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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Что нового произошло в Центральной Азии: самые запоминающиеся события марта
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Главный

Сегодня в 11:45

Что нового произошло в Центральной Азии: самые запоминающиеся события марта

Рассказываем о самых ярких событиях, которые случились в Центральной Азии за прошедший месяц.

Kaspi купил E-Magnum

Kaspi совершил покупку основной доли — 90% в проекте Magnum E-commerce Kazakhstan. Еще 10% останутся за самим Magnum.


Астана вошла в топ интеллектуальных и «умных» городов мира

астана

Астана вошла в топ-21 самых интеллектуальных городов Smart21 community of 2023 по следующим показателям:

— обеспечение необходимой цифровой основы

— объединение цифровых технологий с доступом, обучением и мотивацией внедрения цифровых технологий

— создание роста за счет инновационных партнерских отношений и инвестиций в умный город и не только.


Запуск авиасообщения между Джиддой и Ташкентом

Авиаперевозчик Flynas запустил прямые пассажирские рейсы по маршруту Джидда — Ташкент.

Направление будет обслуживаться на самолетах типа Airbus A320neo. Первый авиарейс был совершен 27 марта.


Узбекистанец Нодирбек Абдусатторов стал четвертым в международном рейтинге

Юный узбекистанский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял четвертое место в международном рейтинге отбора на турнир претендентов на 2024 год.


China Southern возобновила авиарейсы по маршруту Пекин — Ташкент

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Регулярное авиасообщение по этому направлению было запущено 26 марта. Обслуживают маршрут самолеты Airbus A320-200.

Пассажирские рейсы между столицами Узбекистана и Китая выполняются два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.


Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль на турнире WTT Youth Contender

16-летний карагандинец Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в португальском Вила-Реал.


Шавкат Рахмонов одержал очередную досрочную победу в UFC

В Лас-Вегасе, США на турнире UFC 285 сошлись представители полусредней весовой категории — казахстанец Шавкат Рахмонов и американец Джефф Нил.

В третьем раунде Шавкат вышел на удушающий прием, одержав 17 победу.


Imanbek появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

нью-йорк

Экран с изображением казахстанского диджея Иманбека Зейкенова появился на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Экран рекламировал новый трек Иманбека и американского певца Тревора Дэниела под названием In The Morning.


Казахстанец дебютировал на показе Balenciaga

Рахат Кошкинбаев предстал на подиуме в total-black образе и на каблуках. Рахат — первый казахстанец, который принял участие в показе Balenciaga.


Муроджон Юлдошев завоевал золотую медаль на турнире «Большой шлем»

Муроджон Юлдошев, выступающий в весовой категории до 73 килограмм, завоевал на турнире «Большой шлем» золотую медаль для своей сборной.


Казахстанские школьники получили грант на 550 тысяч долларов от Microsoft

Microsoft

Ученики физико-математической школы Астаны — Арсен Калышбек и Владимир Борзенков разработали генератор и редактор сайтов, который способен разработать для клиента полноценный сервис, основанный на текстовых сообщениях.


Казахстанка Ариана Гогулина стала абсолютной чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour

14-летняя казахстанка Ариана Гогулина стала чемпионкой ITF Juniors World Tennis Tour не только в одиночном, но и в парном разряде. Воспитанница столичного теннисного центра Ариана Гогулина произвела настоящий фурор.


Амина Малгаждар получила престижную награду Nickelodeon Kids Choice Awards

В этом году, впервые в истории премии, проводилось голосовании в номинации «Любимый казахстанский инфлюенсер». Награда в ней досталась Амине Малгаждар. Она создает для своей аудитории жизнерадостный контент.


Елена Рыбакина стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе

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Елена Рыбакина впервые в карьере обыграла Арину Соболенко и стала победительницей турнира WTA-1000 Индиан-Уэллсе, США. Казахстанская теннисистка стала седьмой ракеткой мира.


Казахстан сенсационно обыграл Данию в матче отбора на Евро-2024

В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года сборная Казахстана дома сыграла против команды Дании. Казахстан сделал камбек и одержал победу со счетом 3:2.


Шымбулак вошел в книгу рекордов Гиннесса

Горнолыжный курорт «Шымбулак» официально установил рекорд Гиннесса в номинации «Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире». Церемония вручения сертификата состоялась на станции «Талгарский перевал», на высоте 3200 метров над уровнем моря.


Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Восемь казахстанских вузов попали в предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года QS World University Rankings by Subject 2023. Казахстан продолжает наращивать влияние в международном образовательном пространстве.

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