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Что мы знаем о знаменитом шведском бренде H&M
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Сегодня в 20:52

Что мы знаем о знаменитом шведском бренде H&M

О бренде


H&M — популярная шведская марка. Бренд выпускает женскую, мужскую и детскую линии одежды, обуви, аксессуаров и косметических средств.

Главные принципы компании — широкий выбор ассортимента, повторение актуальных тенденций и демократичные цены на продукцию. Бренд создает одежду для людей, которые хотят выглядеть стильно, недорого и при этом менять образы с выходом каждой новой коллекции одежды. И хотя H&M относят к fast fashion бренду, компания поддерживает программы по защите природы.


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Полное название бренда происходит от аббревиатуры из заглавных букв Hennes & Mauritz. Где слово «hennes» в прямом смысле переводится как «для нее». Основатель марки одежды H&M — Эрлинг Перссон. Когда-то он работал обычным разносчиком сыра. Вдохновение последовало после поездки в Соединенные Штаты. Вернувшись в родную Швецию, Эрлинг создает фабрику по пошиву одежды. Для расширения производства в 1968 году он приобрел магазин для охотников и рыболов Mauritz Widforss. Новая компания начала заниматься продажей качественной и недорогой одежды для всей семьи, заняв свободную на то время нишу.


В чем уникальность


Открытые первых магазинов H&M в Европе стало ярким и запоминающимся событием. Так, на открытие первого бутика в Лондоне в 70-х всем покупателям дарили пластинку музыкальной группы АВВА. Хорошо продуманная корпоративная политика расширяла географию с молниеносной скоростью, поглощая маленькие бренды и расширяя при этом ассортимент. Так и сформировалась главная миссия компании H&M: «Мода и качество по лучшей цене». Производство модной одежды в огромных количествах и послужило небывалым успехом бренда во всем мире.


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Сегодня компания владеет более 4000 магазинами по всему миру. Список модных коллабораций с великими дизайнерами и модными домами впечатляет. Бренд успешно сотрудничал с Карлом Лагерфельдом, Стеллой МакКартни, Roberto Cavalli, Jimmy Choo, Versace, Alexander Wang и Kenzo.

Модный холдинг Hennes & Mauritz активно участвует в социальных и экологических кампаниях, меняя при этом все производство. Была запущена инициатива close to loop, главной концепцией которой выступает прием старых вещей, вне зависимости от бренда, в обмен на сертификат со скидкой в размере 15%. Так, изношенная одежда сортируется и отправляется либо в Second Hand для последующего использования, или используется как повторное сырье для производства.

H&M Foundation — некоммерческий глобальный фонд, цель которого — улучшить жизнь, создавая лучшее будущее, и внести вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.


Источник: hmgroup.com, www.nothingtowear.com.ua

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