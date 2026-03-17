Что купить в подарок в Ташкенте: 7 идей сувениров из Узбекистана

Ташкент — отличное место для поиска необычных подарков. Можно найти как традиционные ремесленные изделия, так и современные дизайнерские вещи, вдохновленные узбекской культурой. В столице работают ремесленные мастерские, дизайнерские магазины и крупные базары, где продаются керамика, текстиль, украшения и гастрономические сувениры. В подборке семь идей подарков и места, где их можно купить.



Традиционные ткани адрас и атлас

Ткани адрас и атлас используются для национальной одежды и декоративного текстиля. Яркие узоры делают их узнаваемым подарком из Узбекистана.

Адрес: Буньодкорлик 2-й переулок, 28

Магазин специализируется на традиционных узбекских тканях и винтажных текстильных изделиях.

Шелковые платки и шарфы

Шелковый платок или шарф — один из самых популярных и удобных подарков из Узбекистана.

Адрес: ул. Кичик Мирабад, 43

Галерея и шоурум объединяет дизайнерские бренды и ремесленников Центральной Азии. Можно купить шелковые шарфы, одежду и предметы декора.

Керамика ручной работы

Керамика из Риштана считается одной из самых узнаваемых в Узбекистане. Посуда украшена традиционной синей глазурью и орнаментами.

Адрес: ул. Кукча Дарбоза, 15

Мастерская семьи Рахимовых сохраняет традиции узбекской керамики и работает как галерея и магазин.

Адрес: ул. Бунедкор, 9А

Магазин предлагает изделия мастеров из Риштана, включая декоративную посуду и предметы интерьера.

Украшения и авторские аксессуары

Если хочется подарить что-то современное, можно выбрать украшения и аксессуары от локальных дизайнеров.

Адрес: ул. Нукус, 31/2

Магазин объединяет дизайнерские бренды и ремесленные изделия — от одежды и украшений до предметов интерьера.

Специи и сухофрукты

Зира, шафран, сушеные абрикосы и орехи — гастрономические сувениры, которые легко привезти домой.

Chorsu Bazaar

Адрес: ул. Сакичмон, 1

Один из крупнейших базаров Центральной Азии: здесь продаются специи, орехи и сладости, которыми славится узбекская кухня.

Предметы декоративного искусства

Резьба по дереву, ювелирные изделия и декоративные панно — такое часто продается в музейных магазинах.

Адрес: ул. Ракатбоши, 15

В музее хранится более 7000 экспонатов узбекского декоративного искусства, а в магазине можно купить ремесленные изделия.

Дизайнерская одежда с национальными мотивами

Современные бренды вдохновляются традиционными узбекскими орнаментами и тканями.

Human Wear , @humanwear_world

Адрес: ул. Кичик Мирабад, 43

Бренд одежды при галерее Human House использует натуральные материалы и традиционные узоры.