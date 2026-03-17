Что купить в подарок в Ташкенте: 7 идей сувениров из Узбекистана

Ташкент — отличное место для поиска необычных подарков. Можно найти как традиционные ремесленные изделия, так и современные дизайнерские вещи, вдохновленные узбекской культурой. В столице работают ремесленные мастерские, дизайнерские магазины и крупные базары, где продаются керамика, текстиль, украшения и гастрономические сувениры. В подборке семь идей подарков и места, где их можно купить.
Традиционные ткани адрас и атлас
Ткани адрас и атлас используются для национальной одежды и декоративного текстиля. Яркие узоры делают их узнаваемым подарком из Узбекистана.
Adraschi Amaki, @adraschi_amaki
Адрес: Буньодкорлик 2-й переулок, 28
Магазин специализируется на традиционных узбекских тканях и винтажных текстильных изделиях.
Шелковые платки и шарфы
Шелковый платок или шарф — один из самых популярных и удобных подарков из Узбекистана.
Human House Gallery, @humanhousegallery
Адрес: ул. Кичик Мирабад, 43
Галерея и шоурум объединяет дизайнерские бренды и ремесленников Центральной Азии. Можно купить шелковые шарфы, одежду и предметы декора.
Керамика ручной работы
Керамика из Риштана считается одной из самых узнаваемых в Узбекистане. Посуда украшена традиционной синей глазурью и орнаментами.
Rakhimov Ceramics Studio, @rakhimovs_studio
Адрес: ул. Кукча Дарбоза, 15
Мастерская семьи Рахимовых сохраняет традиции узбекской керамики и работает как галерея и магазин.
Art Miras, @artmiras.uz
Адрес: ул. Бунедкор, 9А
Магазин предлагает изделия мастеров из Риштана, включая декоративную посуду и предметы интерьера.
Украшения и авторские аксессуары
Если хочется подарить что-то современное, можно выбрать украшения и аксессуары от локальных дизайнеров.
Teplo Store, @teplostore_2022
Адрес: ул. Нукус, 31/2
Магазин объединяет дизайнерские бренды и ремесленные изделия — от одежды и украшений до предметов интерьера.
Специи и сухофрукты
Зира, шафран, сушеные абрикосы и орехи — гастрономические сувениры, которые легко привезти домой.
Chorsu Bazaar
Адрес: ул. Сакичмон, 1
Один из крупнейших базаров Центральной Азии: здесь продаются специи, орехи и сладости, которыми славится узбекская кухня.
Предметы декоративного искусства
Резьба по дереву, ювелирные изделия и декоративные панно — такое часто продается в музейных магазинах.
Государственный музей прикладного искусства
Адрес: ул. Ракатбоши, 15
В музее хранится более 7000 экспонатов узбекского декоративного искусства, а в магазине можно купить ремесленные изделия.
Дизайнерская одежда с национальными мотивами
Современные бренды вдохновляются традиционными узбекскими орнаментами и тканями.
Бренд одежды при галерее Human House использует натуральные материалы и традиционные узоры.