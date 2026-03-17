Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chto-kupit-v-podarok-v-tashkente-7-idey-suvenirov-iz-uzbekistana
logo
Что купить в подарок в Ташкенте: 7 идей сувениров из Узбекистана
Ташкент

Вчера в 13:00

Что купить в подарок в Ташкенте: 7 идей сувениров из Узбекистана

Ташкент — отличное место для поиска необычных подарков. Можно найти как традиционные ремесленные изделия, так и современные дизайнерские вещи, вдохновленные узбекской культурой. В столице работают ремесленные мастерские, дизайнерские магазины и крупные базары, где продаются керамика, текстиль, украшения и гастрономические сувениры. В подборке семь идей подарков и места, где их можно купить.



Традиционные ткани адрас и атлас


Ткани адрас и атлас используются для национальной одежды и декоративного текстиля. Яркие узоры делают их узнаваемым подарком из Узбекистана.


Adraschi Amaki, @adraschi_amaki


Адрес: Буньодкорлик 2-й переулок, 28

Магазин специализируется на традиционных узбекских тканях и винтажных текстильных изделиях.



Шелковые платки и шарфы


Шелковый платок или шарф — один из самых популярных и удобных подарков из Узбекистана.


Human House Gallery, @humanhousegallery


Адрес: ул. Кичик Мирабад, 43

Галерея и шоурум объединяет дизайнерские бренды и ремесленников Центральной Азии. Можно купить шелковые шарфы, одежду и предметы декора.



Керамика ручной работы


Керамика из Риштана считается одной из самых узнаваемых в Узбекистане. Посуда украшена традиционной синей глазурью и орнаментами.


Rakhimov Ceramics Studio, @rakhimovs_studio


Адрес: ул. Кукча Дарбоза, 15

Мастерская семьи Рахимовых сохраняет традиции узбекской керамики и работает как галерея и магазин.



Art Miras, @artmiras.uz


Адрес: ул. Бунедкор, 9А

Магазин предлагает изделия мастеров из Риштана, включая декоративную посуду и предметы интерьера.



Украшения и авторские аксессуары


Если хочется подарить что-то современное, можно выбрать украшения и аксессуары от локальных дизайнеров.


Teplo Store, @teplostore_2022


Адрес: ул. Нукус, 31/2

Магазин объединяет дизайнерские бренды и ремесленные изделия — от одежды и украшений до предметов интерьера.



Специи и сухофрукты


Зира, шафран, сушеные абрикосы и орехи — гастрономические сувениры, которые легко привезти домой.


Chorsu Bazaar


Адрес: ул. Сакичмон, 1

Один из крупнейших базаров Центральной Азии: здесь продаются специи, орехи и сладости, которыми славится узбекская кухня.



Предметы декоративного искусства


Резьба по дереву, ювелирные изделия и декоративные панно — такое часто продается в музейных магазинах.


Государственный музей прикладного искусства


Адрес: ул. Ракатбоши, 15

В музее хранится более 7000 экспонатов узбекского декоративного искусства, а в магазине можно купить ремесленные изделия.



Дизайнерская одежда с национальными мотивами


Современные бренды вдохновляются традиционными узбекскими орнаментами и тканями.


Human Wear, @humanwear_world


Адрес: ул. Кичик Мирабад, 43

Бренд одежды при галерее Human House использует натуральные материалы и традиционные узоры.

#подарки #ташкент #культура #сувениры #чтоподарить
