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Что Google показала на конференции I/O 2023
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Главный

Вчера в 11:15

Что Google показала на конференции I/O 2023

Google в рамках конференции I/O 2023 анонсировала обновление линейки устройств Pixel и продемонстрировала свои достижения в области искусственного интеллекта.

Теперь над результатами основного поиска появляется «снимок», где в кратком виде собран ответ ИИ. Компания продемонстрировала это на нескольких примерах. Так, если попросить Google найти лучшие Bluetooth-колонки для вечеринки, сначала отображаются стандартные результаты поиска, а затем в верхней части экрана отображается блок информации, сгенерированный нейросетью.

Google представила новое поколение своей языковой модели — PaLM 2. Она была обучена на корпусе из более 100 языков и использует около 540 миллиардов параметров. В новой версии модели также улучшили поддержку языков программирования, написание и отладку кода.

Google интегрировал чат-бота Bard в Gmail. Например, Bard можно попросить написать приглашение с определенными условиями, ИИ составит письмо в черновиках Gmail, где пользователь уже может внести правки перед рассылкой.

Google представила Duet AI для Workspace. Это набор инструментов, куда также внедрят искусственный интеллект, среди которых Docs, Sheets, Slides, Meet и Gmail. Инструменты направлены на автоматизацию рабочего процесса.

Были представлены новые устройства — планшет Pixel Tablet, складной смартфон Pixel Fold и бюджетный Pixel 7a.

Источник: bluescreen.kz

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