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Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире
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Вчера в 10:09

Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Основу благосостояния Илона Маска формируют принадлежащие ему акции компании Tesla. Рост их курсовой стоимости более чем на 90 % с начала текущего года позволил главе крупнейшего производителя электромобилей вернуть себе статус богатейшего человека в мире.

Сейчас Маск располагает активами на сумму $187,1 миллиардов.

Это не так сильно отдаляет его от ближайшего конкурента в лице Бернара Арно, который возглавляет торгующую предметами роскоши компанию LVMH.

Состояние 73-летнего французского предпринимателя оценивается в $185,3 миллиарда. После прошлогоднего снижения курса акций Tesla он на какое-то время вытеснил Илона Маска с вершины рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg.

Источник: 3dnews.ru

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