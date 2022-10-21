Warner Bros. выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Кинокомпания Warner Bros. Home Entertainment выпустит 21 октября ограниченную серию NFT-токенов с фильмом 2001 года «Властелин колец: Братство Кольца». Впервые крупная мировая студия представит NFT-версию собственного фильма.

Warner Bros. в сотрудничестве с блокчейн-компанией Eluvio выпустит две коллекции токенов с «Властелином колец» в разных изданиях — Epic Edition и Mystery Edition. В Epic Edition один токен будет стоить $100, в Mystery Edition — $30.

В первую коллекцию войдут 999 NFT-копий расширенной версии фильма в формате 4K UHD длительностью более 3,5 часов и восемь часов дополнительного контента, включая комплект виртуальных предметов для коллекционирования. В Mystery Edition будет 10 000 NFT-копий расширенной версии «Властелина колец»

NFT-версия фильма выйдет на специально созданной блокчейн-платформе Warner Bros. — WB Movieverse. Компания планирует выпускать на ней и другие фильмы. Пользователи, по задумке студии, смогут покупать, продавать и обмениваться фильмами-токенами.

Источник: incrussia.ru