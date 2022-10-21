Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
warner-bros-vypustit-nft-versiyu-fil-ma-vlastelin-kolec-bratstvo-kol-ca
Warner Bros. выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец: Братство Кольца»
105
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:50

Warner Bros. выпустит NFT-версию фильма «Властелин колец: Братство Кольца»

Кинокомпания Warner Bros. Home Entertainment выпустит 21 октября ограниченную серию NFT-токенов с фильмом 2001 года «Властелин колец: Братство Кольца». Впервые крупная мировая студия представит NFT-версию собственного фильма.

Warner Bros. в сотрудничестве с блокчейн-компанией Eluvio выпустит две коллекции токенов с «Властелином колец» в разных изданиях — Epic Edition и Mystery Edition. В Epic Edition один токен будет стоить $100, в Mystery Edition — $30.

В первую коллекцию войдут 999 NFT-копий расширенной версии фильма в формате 4K UHD длительностью более 3,5 часов и восемь часов дополнительного контента, включая комплект виртуальных предметов для коллекционирования. В Mystery Edition будет 10 000 NFT-копий расширенной версии «Властелина колец»

NFT-версия фильма выйдет на специально созданной блокчейн-платформе Warner Bros. — WB Movieverse. Компания планирует выпускать на ней и другие фильмы. Пользователи, по задумке студии, смогут покупать, продавать и обмениваться фильмами-токенами.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #властелинколец #nft #метавселенная #warnerbros
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Международный турнир по каратэ в городе
995
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» запустила бесплатные антикризисные онлайн-курсы для бизнеса
1183
Министр культуры и спорта предложил сделать из «Казахфильма» Диснейленд
1859
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.