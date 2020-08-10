«Чики» против «Содержанок»: первый рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов

Forbes представляет первый рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов.
В последние три-четыре года российская индустрия сериалов переживает настоящий расцвет.
Сериалы не просто смотрят миллионы людей, их с нетерпением ждут, обсуждают с друзьями и в соцсетях. Во многом это произошло благодаря развитию видеосервисов.
В финал вышли 10 проектов, каждому из которых был присвоен свой рейтинг. Эта оценка складывалась из четырех метрик: количество зрителей проекта, индекс зрительского интереса, профессиональное признание, а также рейтинг IMDb.
Кроме того, российский Forbes составил десятку самых успешных отечественных онлайн-сериалов. Здесь учитывались число зрителей, запросы в поисковых системах, награды и коммерческий успех за рубежом, а также рейтинг на IMDb.
Полный список:
10. «Звоните ДиКаприо!»
9. «Лучше, чем люди»
8. «Мир! Дружба! Жвачка!»
7. «Бывшие»
6. «Шторм»
5. «Колл-центр»
4. «Чики»
3. «Содержанки»
2. «Эпидемия»
1. «Домашний арест»
Источник: forbes.ru
Источник фотографии: kino-teatr.ru