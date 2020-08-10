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«Чики» против «Содержанок»: первый рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов
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Сегодня в 12:06

«Чики» против «Содержанок»: первый рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов

Forbes представляет первый рейтинг самых успешных российских онлайн-сериалов.

В последние три-четыре года российская индустрия сериалов переживает настоящий расцвет.

Сериалы не просто смотрят миллионы людей, их с нетерпением ждут, обсуждают с друзьями и в соцсетях. Во многом это произошло благодаря развитию видеосервисов.

В финал вышли 10 проектов, каждому из которых был присвоен свой рейтинг. Эта оценка складывалась из четырех метрик: количество зрителей проекта, индекс зрительского интереса, профессиональное признание, а также рейтинг IMDb.

Кроме того, российский Forbes составил десятку самых успешных отечественных онлайн-сериалов. Здесь учитывались число зрителей, запросы в поисковых системах, награды и коммерческий успех за рубежом, а также рейтинг на IMDb.


Полный список:

10. «Звоните ДиКаприо!»

9. «Лучше, чем люди»

8. «Мир! Дружба! Жвачка!»

7. «Бывшие»

6. «Шторм»

5. «Колл-центр»

4. «Чики»

3. «Содержанки»

2. «Эпидемия»

1. «Домашний арест»

Источник: forbes.ru

Источник фотографии: kino-teatr.ru

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#сериалы #forbes #рейтинг #чики
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