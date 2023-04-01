Четырехлетний мальчик из ОАЭ стал самым юным писателем в мире

Четырехлетний Саид Рашид Аль-Мхейри из Абу-Даби попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный в мире автор, опубликовавший книгу.

Его рекорд был подтвержден 9 марта, после того как детскую книгу Аль-Мхейри «Слон Саид и медведь» купили более тысячи раз.

Работа ребенка рассказывает о доброте и неожиданной дружбе между двумя животными.

Под руководством матери Саид научился писать и вскоре начал придумывать оригинальные истории. Ему нравилось описывать героев своей книги и рисовать их. «Рисовать было сложно, и белый медведь сначала выглядел страшным, но рисовать всегда весело», — сказал он.

Источник: daily.afisha.ru