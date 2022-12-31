Чем запомнился 2022 год в интернете: 10 лучших мемов и вирусных трендов

Вспоминаем, над чем мы смеялись в этом году в интернете и какие тренды вирусились в социальных сетях.





«Эй, Богдан»

«Богдан богом дан» — наверняка вы слышали эти строки в TikTok. Этот мем — строчка из песни стримера Дениса Сухачева, а Богдан — его детский образ, внук другого персонажа — Глада Валакаса.

В январе трек завирусился среди пользователей социальных сетей, с этим звуком было снято множество видео.





Хаги Ваги

Хаги Ваги — гигантская кукла-монстр из игры Poppy Playtime. Под разные звуки про Хаги Ваги TikTok-авторы начали снимать видео, они быстро стали трендовыми. Один из таких трендов: «У нас пропал синий Хаги Ваги».





Эмоции принца Луи

Летом 2022 года в сети появились фотографии королевской семьи с церемонии в честь 70-летия правления Елизаветы II в Великобритании. Особенно, пользователей заинтересовал четырехлетний принц Луи Кембриджский, который на многих фотографиях выглядел скучающим или недовольным.

Интернет-пользователи сразу создали множество мемов с мальчиком.





Райан Гослинг в роли Кена

15 июня в сети появились кадры нового фильма про куклу Барби от студии Warner Bros. Pictures. Райан Гослинг предстал там в роли Кена.

Такой неожиданный образ удивил активных пользователей сети и породил множество мемных картинок.





Пощечина Уилла Смита

Ситуация, которая породила мем, случилась на церемонии «Оскар». Ведущий мероприятия, Крис Рок, шутил про разных гостей, в том числе пошутил про супругу Уилла Смита, Джаду Пинкетт-Смит. В ответ актер поднялся на сцену и дал ведущему пощечину.

Фотография стало мемом о проблемах и конфликтах.





Илон Маск и Twitter

Одна из самых обсуждаемых тем года — сделка по приобретению Twitter Илоном Маском. Еще в апреле предприниматель приобрел часть акций компании. А позже решил купить социальную сеть полностью. Сделка затянулась на полгода, и за это время породила множество шуток и мемов.





Фирменный жест Хаби Лейма

Хаби Лейм — TikTok-автор, который стал популярен благодаря своим реакциям на глупые лайфхаки. Сегодня он самый популярный блогер в TikTok.

Главная фишка Хаби Лейма в мимике. В своих видео-разоблачениях он не разговаривает, только удивленно разводит руками. Кадр с его фирменным жестом быстро стал основой для шуток и мемов.





Шахматная партия Месси и Роналду

В ноябре 2022 года, в преддверии Чемпионата мира по футболу в Катаре, Louis Vuitton подготовил новую рекламную кампанию с Криштиану Роналду и Лионеля Месси. На фотографии известные футболисты играют в шахматы, а в роли доски — чемодан бренда.

Посты футболистов набрали миллионы лайков, фотография распространилась по сети и сразу стала мемом.





Танец Уэнсдэй

Главный тренд конца 2022 года — «танец Уэнсдэй». Сериал вышел в ноябре, а одна из самых запоминающихся сцен в нем — танец Дженны Ортеги на балу.

Зрителям настолько понравился образ главной героини и необычные движения, что пользователи Instagram и TikTok по всему миру начали снимать свои версии танцев. А Netflix даже запустил бесконечную трансляцию с фрагментом сериала на YouTube.





Аватарки от Lensa

В конце ноября в социальных сетях завирусилось приложение Lensa. Пользователи активно создавали себе красивые аватары с помощью нейросети.

Наверняка, вы или ваши друзья тоже это делали.