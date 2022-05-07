Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
chel-ty-takoy-pozer-i-esche-20-slengovyh-vyrazheniy-kotorye-ne-poymut-oldy
«Чел, ты», «такой позер» и еще 20 сленговых выражений, которые не поймут «олды»
548
Главная
/
Люди WE
/
Новые люди

05.05.2022

«Чел, ты», «такой позер» и еще 20 сленговых выражений, которые не поймут «олды»

Вроде только недавно разобрались с тем, что такое «Лол», а тут уже какой-то «Рофл» появился. Современный сленг меняется и пополняется так быстро, что миллениалам порой бывает трудно успевать за последними обновлениями словаря. Давайте посмотрим, что к чему.


Кринж


Чувство стыда из-за какого-то действия или явления. Часто используется как «словить кринж».

Агриться


Злиться, сердиться, раздражаться, поддаваться на чьи-либо провокации и вести себя агрессивно. Например, «Народ, хватит агриться!».

Бомбить


То же, что и агриться, но с более эмоциональным оттенком. В основном используется подростками, играющими в онлайн игры.

Вайб


eliott-reyna-jCEpN62oWL4-unsplash.jpg

Эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо, контакте с чем-либо. Также передает общее настроение, чувство окружающей атмосферы: «Для меня Starbucks — хорошее место для учебы, там для этого идеальный вайб».

Соулмейт


Если переводить дословно, это значит «родственная душа» — тот, кто тебе идеально подходит, с кем легко и комфортно в общении. Обычно имеются в виду люди, контакт с которыми наладился сразу и с которыми есть много общего.

Краш


Человек, который очень нравится. «Словить краш» — используется в значении «влюбиться».

Рофл


Аббревиатура расшифровывается как Rolling On the Floor Laughing, что на русском значит: «Катаюсь по полу от смеха». «Рофлить» — шутить, смеяться с кем-либо.

Душнила


Скучный, занудный человек. Тот, кто сводит все темы к той, что нравится только ему. «Ты чего сегодня такой душный?» — значит примерно следующее: «Почему ты сегодня такой зануда?».

Флексить


Хвастаться, выпендриваться. Другое значение — танцевать, тусоваться, развлекаться. Например, в клубе. Если вам на танцполе говорят, что вы классно флексите, значит, вы делаете все правильно.

Чилить


Отдыхать, прохлаждаться, ничего не делать. Например: «Завтра я собираюсь прочилить весь день» будет значить: «Завтра у меня день отдыха».

Чалить


pexels-julia-m-cameron-4144830.jpg

Учиться, зубрить, проводить время с пользой. «Я сегодня буду чалить матешу» — значит изучать материал по математике, готовиться к экзамену по этому предмету.

Мерч


Продукция с символикой организации или известной персоны, распространяемая самим владельцем этой символики или в непосредственной ассоциации с ним.

Олды


Старшее поколение. Также те, кто был раньше и знает, о чем пойдет речь, могут использовать такую фразу: «олды поймут».

Муд


То же, что настроение. Чаще всего встречается в социальных сетях для обозначения состояния в текущий момент. Например, когда публикуют фото дождя и подписывают: «Муд». Это значит, что настроение у этого человека грустное, тоскливое.

Изи


Легко, просто. Часто употребляется как «Изи пизи» — без усилий. Иногда говорят: «Изи изи». Это обращение, означающее, мол, притормози, полегче.

Ачивка


Достижение, полученное во время какой-либо работы. Часто имеются в виду бонусы, полученные в ходе игры. Например, «Мне выпала ачивка за прохождение седьмого уровня!».

Инфасотка


pexels-pixabay-206493.jpg

Достоверная, проверенная информация. То, что не подлежит сомнению в лице говорящего, в чем он убежден. «Отвечаю, инфасотка!» —так говорят, когда уверены в своих словах.

ЖБ


То же, что и «инфасотка». Расшифровывается как «железобетонно». «ЖБ» можно также услышать из уст тех, кто занимается ставками на спорт: «Жб они забьют гол во втором тайме».

Челик


Человек, народ. Может быть использовано в любой ситуации, когда речь идет о ком-то или как обращение, когда два новых игрока впервые встречаются в одной команде: «Эй челик, прикрой меня».

Чел, ты

Словосочетание употребляют с укоризной, когда хотят сказать, что человек не справляется или где-то допустил промах. Часто слышно среди тех, кто играет в компьютерную игру Dota 2.

Мамонт


Олух — жертва мошенничества. Другое значение — тот, кто отстал от современных трендов. «Ну ты мамонт!», — говорят, когда человек не знал уже широко распространенную новость.

Позер


Человек, который ведет себя притворно для определенной цели, например, чтобы впечатлить других. «Такой позер» говорят про того, кто ведет себя иначе в присутствии определенных людей.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#молодежь #слова #словарь #сленг #значение
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
10 башкир, продвигающих свою культуру за рубежом
14399
5 успешных киберспортсменов из Узбекистана
21508
Как стать бьюти-блогером. Зачем развивать блог, быть косметологом и сохранять доверие...
2841
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.