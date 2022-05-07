«Чел, ты», «такой позер» и еще 20 сленговых выражений, которые не поймут «олды»

Вроде только недавно разобрались с тем, что такое «Лол», а тут уже какой-то «Рофл» появился. Современный сленг меняется и пополняется так быстро, что миллениалам порой бывает трудно успевать за последними обновлениями словаря. Давайте посмотрим, что к чему.





Кринж





Чувство стыда из-за какого-то действия или явления. Часто используется как «словить кринж».

Агриться





Злиться, сердиться, раздражаться, поддаваться на чьи-либо провокации и вести себя агрессивно. Например, «Народ, хватит агриться!».

Бомбить





То же, что и агриться, но с более эмоциональным оттенком. В основном используется подростками, играющими в онлайн игры.

Вайб





Эмоциональное состояние, возникающее при общении с кем-либо, контакте с чем-либо. Также передает общее настроение, чувство окружающей атмосферы: «Для меня Starbucks — хорошее место для учебы, там для этого идеальный вайб».

Соулмейт





Если переводить дословно, это значит «родственная душа» — тот, кто тебе идеально подходит, с кем легко и комфортно в общении. Обычно имеются в виду люди, контакт с которыми наладился сразу и с которыми есть много общего.

Краш





Человек, который очень нравится. «Словить краш» — используется в значении «влюбиться».

Рофл





Аббревиатура расшифровывается как Rolling On the Floor Laughing, что на русском значит: «Катаюсь по полу от смеха». «Рофлить» — шутить, смеяться с кем-либо.

Душнила





Скучный, занудный человек. Тот, кто сводит все темы к той, что нравится только ему. «Ты чего сегодня такой душный?» — значит примерно следующее: «Почему ты сегодня такой зануда?».

Флексить





Хвастаться, выпендриваться. Другое значение — танцевать, тусоваться, развлекаться. Например, в клубе. Если вам на танцполе говорят, что вы классно флексите, значит, вы делаете все правильно.

Чилить





Отдыхать, прохлаждаться, ничего не делать. Например: «Завтра я собираюсь прочилить весь день» будет значить: «Завтра у меня день отдыха».

Чалить













Учиться, зубрить, проводить время с пользой. «Я сегодня буду чалить матешу» — значит изучать материал по математике, готовиться к экзамену по этому предмету.

Мерч





Продукция с символикой организации или известной персоны, распространяемая самим владельцем этой символики или в непосредственной ассоциации с ним.

Олды





Старшее поколение. Также те, кто был раньше и знает, о чем пойдет речь, могут использовать такую фразу: «олды поймут».

Муд





То же, что настроение. Чаще всего встречается в социальных сетях для обозначения состояния в текущий момент. Например, когда публикуют фото дождя и подписывают: «Муд». Это значит, что настроение у этого человека грустное, тоскливое.

Изи





Легко, просто. Часто употребляется как «Изи пизи» — без усилий. Иногда говорят: «Изи изи». Это обращение, означающее, мол, притормози, полегче.

Ачивка





Достижение, полученное во время какой-либо работы. Часто имеются в виду бонусы, полученные в ходе игры. Например, «Мне выпала ачивка за прохождение седьмого уровня!».

Инфасотка













Достоверная, проверенная информация. То, что не подлежит сомнению в лице говорящего, в чем он убежден. «Отвечаю, инфасотка!» —так говорят, когда уверены в своих словах.

ЖБ





То же, что и «инфасотка». Расшифровывается как «железобетонно». «ЖБ» можно также услышать из уст тех, кто занимается ставками на спорт: «Жб они забьют гол во втором тайме».

Челик





Человек, народ. Может быть использовано в любой ситуации, когда речь идет о ком-то или как обращение, когда два новых игрока впервые встречаются в одной команде: «Эй челик, прикрой меня».

Чел, ты

Словосочетание употребляют с укоризной, когда хотят сказать, что человек не справляется или где-то допустил промах. Часто слышно среди тех, кто играет в компьютерную игру Dota 2.

Мамонт





Олух — жертва мошенничества. Другое значение — тот, кто отстал от современных трендов. «Ну ты мамонт!», — говорят, когда человек не знал уже широко распространенную новость.

Позер





Человек, который ведет себя притворно для определенной цели, например, чтобы впечатлить других. «Такой позер» говорят про того, кто ведет себя иначе в присутствии определенных людей.