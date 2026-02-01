Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
CFO SUMMIT XIII меняет экономический ландшафт
17.02.2026

CFO SUMMIT XIII

Три десятилетия мы выстраивали защиту: от кризисов — подушками ликвидности, от неопределенности — диверсификацией, от будущего — привычкой не заглядывать дальше квартального отчета. И три десятилетия нам казалось, что это работает. Штормы били в корпус, но судно держалось. Вода поступала в трюмы, но насосы справлялись. Мы научились латать пробоины на скорости и считать убытки так, чтобы не пугать акционеров.

2026 год отобрал у нас эту привычную ловкость. Потому что пробоин стало больше, чем корпуса. 4 марта в Алматы соберутся те, кто первым увидел: система защиты превратилась в систему самообмана.

CFO SUMMIT XIII в этом году меняет жанр. Это не конференция. Это коллективная исповедь людей, которые управляют деньгами страны. Здесь не будут убеждать друг друга, что «все не так плохо». Здесь признают: так сложно не было никогда. И это признание — не капитуляция, а единственно возможная точка опоры.

Архитекторы смыслов: Ключевые дискуссии и модераторы

Программа саммита выстроена вокруг глубокой экспертизы тех, кто задает темп рынку. Эти панели модерируют признанные профессионалы, способные превратить дискуссию в дорожную карту решений:

макроэкономическая панель: под модераторством Алмаса Чукина участники разберут критические точки траектории развития страны и новый ландшафт рисков Казахстана

банковская панель: Елена Бахмутова, АФК, проведет диалог с Умут Шаяхметовой, Halyk Bank, и другими лидерами сектора о «длинных деньгах» и доверии инвесторов

бизнес-панель: Досым Сатпаев, KRAG, выступит модератором дискуссии о «тревожном чемоданчике» для бизнеса, где Ельдар Абдразаков, KGF, и представители крупнейших компаний представят анализ главных вызовов года

финтех и AI-панель: Виталий Волянюк, Digital Business, модерирует сессию о том, как стартапы и искусственный интеллект меняют экономику, с участием ведущих экспертов в области высоких технологий

CFO-панель: Жанат Бердалина, Solidcore Resources, проведет финальную дискуссию «Финансы после иллюзий роста», подводя черту под переходом к эре зрелых стратегий.

THE BEST CFO 2026: Высшая лига финансового управления


Центральным событием станет конкурсный отбор на соискание премии The Best CFO 2026. В 2026 году роль CFO окончательно трансформировалась: теперь это лидер, способный оценить риски AI и превратить внутреннее казначейство в центр инвестиций.

Завершением дня станет торжественная церемония и Cocktail party, где личные достижения лидеров конвертируются в закрытые партнерства. Это момент, когда «финансы после иллюзий роста» обретают твердую почву зрелых решений.

Партнеры CFO SUMMIT XIII

Высокий уровень экспертизы и доверия к саммиту подтверждается участием ведущих международных и региональных компаний.

Генеральные партнеры саммита — EA, ACCA

Партнеры и компании, поддерживающие саммит — Grant Thornton, PwC, KPMG, Datanomix, Fortune Partners, Uchet.kz, Casplan, CybernetAI, KASE, WooPay

Их участие формирует профессиональную экосистему диалога, где бизнес, финансы и технологии встречаются для выработки зрелых решений будущего.

Присоединяйтесь к CFO SUMMIT XIII, чтобы изменить течение нашего мира. Регистрация по ссылке.

CFO SUMMIT — энергия лидерства, стратегия роста, триумф интеллекта.

#алматы #саммит #экономика #мероприятие
