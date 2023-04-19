CEO QIWI Kazakhstan об особенностях работы в крупнейшей платежной организации Казахстана

Рассказываем о корпоративной культуре и особенностях работы в крупнейшей платежной организации Казахстана.





Наталья Абулгазиева, город — Алматы, CEO QIWI Kazakhstan





О карьере и развитии компании

В «QIWI Групп» я работаю с 2010 года. Пришла на должность Key Account Manager. Через три месяца взяла на себя участок с сотовыми операторами. На тот момент их доля составляла почти 60% бизнеса компании. Потом мне доверили управление всем спектром задач с поставщиками услуг связи. Через некоторое время я стала руководителем департамента продаж.

С 2021 года я СЕО QIWI Kazakhstan. У нас полноценная локальная компания с департаментами продаж, маркетинга, финансов, IT, HR, комплаенса и юридическим подразделением.

В развитии карьеры мне помогло небезразличное отношение к своему делу, внимание к деталям и ответственность за результат работы. Я всегда иду в офис с удовольствием. Искренне люблю то, чем занимаюсь. Ставлю для себя профессиональные задачи, которые вдохновляют на развитие как финтех-эксперта и управленца.

В этом году QIWI Kazakhstan исполнится 17 лет. Это одна из крупнейших платежных организаций страны. Головной офис находится в Алматы. Кроме того, мы представлены в Астане, Шымкенте, Талдыкоргане, Актау и других городах. В команде около 150 человек.

Исторически наш бизнес строился вокруг терминалов моментального приема платежей. Оплата сотовой связи была основным драйвером роста. Теперь в сети более 1300 партнеров, в пользу которых можно совершать платежи на терминалах.

Терминалы — лишь часть финтех-сервисов компании. У нас есть «QIWI Кошелек», в котором можно легко и безопасно оплачивать услуги, выставлять счета для совершения покупок в один клик. Есть онлайн-эквайринг. Этот продукт дает бизнесу возможность подключить оплату услуг банковскими картами на сайте или отправлять покупателю платежную ссылку по SMS в WhatsApp или Telegram.

Активно сотрудничаем с банками Казахстана, расширяем сеть пополнения счетов и карт через услуги по внесению средств на банковские карты или расчетный счет. Разрабатываем нишевые решения, которые помогают автоматизировать бизнес и упростить расчеты с исполнителями. Один из примеров — «Таксиагрегатор» — решение для таксопарков и водителей. В приложении исполнители могут отслеживать совершенные заказы и управлять заработанными деньгами.

За два года, что я руковожу компанией, мы удвоились в показателях. Это результат труда всей команды. Главное самим верить, что ничего невозможного нет. Одна из коллег, думая об обороте в пять миллиардов тенге в год, считала это недостижимым. В итоге она удесятерила этот результат.

О корпоративной культуре

За последнее время мы изменились. Я всегда опираюсь на ценности, которые близки мне самой, и учу им команду. В моем личном списке:

— честность с самим собой

— смелость ошибаться

— вовлеченность

— помощь команде

— возможность привносить что-то большее

— сверять свою цель с общей. И обсуждать, если они расходятся.

Мы стали более открытыми. У нас появился дух предпринимательства. Мы не чужие друг другу. Проводим много мероприятий вместе. Общаемся на «ты». В компании нет жесткой иерархии. Любой сотрудник может обратиться к коллеге за помощью вне зависимости от должности.

Каким должен быть руководитель

Для меня быть руководителем — значит расти вместе с командой и быть собой.

Руководитель должен быть ментором, помощником, мотиватором, тренером. Не бояться открытого диалога, уметь принимать непопулярные решения. Видеть и благодарить за достижения, брать на себя ответственность за каждого в команде и его результат. Давать возможность выбирать другие варианты решений, которые, возможно, кажутся менее эффективными.

Быть руководителем — значит расти вместе с командой и быть собой

Руководителю важно своим примером транслировать общий дух, приободрять. Верить и доверять команде. Быть открытым к переменам, не бояться, а видеть в них возможности. Держать свое слово, чего бы это ни стоило. Быть лидером, в которого верят.

О преимуществах и сложностях

Управление дает возможность тренировать мозг на пытливость, находить решения там, где, кажется, нет вариантов. Открывать новые горизонты для себя и команды. Мыслить масштабно и охватывать большие горизонты. Это развивает меня как личностно, так и профессионально, учит принимать собственную ценность.

Работа на управленческой позиции — большая ответственность. Порой в ущерб личному. Жизнь уже не делится на офис и дом, когда ты вышел из офиса и забыл о задачах до следующего утра. Ты всегда на связи, что бы ни происходило. Но это невероятный позитив и драйв, то, что не дает расслабляться и позволяет получать удовольствие от результатов команды.

Планировать рабочее и личное время мне помогает Outlook и пара чатов в Telegram, куда я записываю свои задачи и проверяю их исполнение.

О планах

Мы завершаем утверждение стратегии развития на 2023-2025 годы. Движемся в сторону цифровизации бизнеса, фокусируемся на нишевых решениях.

В планах сделать «QIWI Кошелек» не просто инструментом оплаты, а удобным и быстрым сервисом для повседневного использования в решении разных платежных задач.

Строим планы на коллаборации, которые позволят иначе взглянуть на сегмент платежного рынка, сделают его понятным, удобным и прозрачным для любого из нас.