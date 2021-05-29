Bugatti выпустил «умные» часы в стиле своих автомобилей

«Умные» часы Bugatti выполнены в дизайне автомобилей марки — моделей: Chiron Pur Sport, Chiron Noire и Chiron Divo. Их создали в партнерстве с австрийской компанией VIITA Watches.
Как заявляет автопроизводитель, каждая из трех моделей способна отслеживать до 90 видов спортивной активности. В часах установлен датчик частоты сердечных сокращений и сердечного ритма, уровня кислорода и другие.
Часы могут сообщать об уровне стресса и давать рекомендации по тренировкам. Также в них установлен GPS-датчик для замеров времени круга во время заездов по гоночным трассам.
Часы могут работать без подзарядки до 14 дней. Экран закрыт защитным сапфировым стеклом, а корпус изготовлен из керамики.
Часы поступят в продажу осенью, но сейчас можно сделать предзаказ на Kickstarter. В зависимости от комплектации они стоят от €899 ($1095) до €999 ($1217).
Источник: vc.ru