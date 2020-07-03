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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Будь как Колин Фаррелл: Lonsdale выпустил спортивные костюмы из «Джентльменов»
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Сегодня в 11:03

Будь как Колин Фаррелл: Lonsdale выпустил спортивные костюмы из «Джентльменов»

Бренд Lonsdale вдохновился фильмом Гая Ричи «Джентльмены» и выпустил линейку тех самых клетчатых тренировочных костюмов, в которых ходят персонаж Колина Фаррелла и его подопечные. Спортивная одежда была создана специально для картины художником по костюмам Майклом Уилкинсоном.

Тренировочные костюмы представлены в шести расцветках. Цена каждого комплекта равна 75 фунтам, плюс доставка.

Источник: film.ru

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#джентельмены #lonsdale #костюмы
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