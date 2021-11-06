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Бруно Марс и Андерсон Пак представили песню Smoking Out The Window из дебютного альбома Silk Sonic
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Сегодня в 10:39

Бруно Марс и Андерсон Пак представили песню Smoking Out The Window из дебютного альбома Silk Sonic

Группа Silk Sonic, в состав которой входят Бруно Марс и Андерсон Пак, выпустила песню Smoking Out The Window. Она войдет в дебютный альбом коллектива — его релиз намечен на 12 ноября.

Одним из продюсеров трека выступил D’Mile, работавший с Дрейком, Джанет Джексон, H.E.R. и Ty Dolla $ign. Вместе с песней вышел и клип. Он снят Бруно Марсом и режиссером-клипмейкером Джоном Эспарза.

Видео выполнено в ретро-стилистике, оно отсылает к 70-м годам и поддерживает таким образом эстетику, выбранную для первого совместного клипа коллектива — Leave the Door Open.

Источник: daily.afisha.ru

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