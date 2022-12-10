Более 80 миллионов тенге собрали на благотворительном балу с целью поддержки инклюзивного образования и талантливой молодежи

В столице Казахстана прошел Зимний благотворительный бал, ежегодно организуемый корпоративным фондом «Болашақ» с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи. Вырученные средства будут направлены на социальные проекты фонда «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты».

За дестяь лет посредством благотворительных балов было собрано более 800 миллионов тенге. На вырученные средства фондом «Болашақ» открыто и оснащено более 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана. Создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. 3 000 специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения. Присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

Для реализации прав особенных детей фондом «Болашақ» внесены более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования.

Также при поддержке фонда ежегодно более 500 детей с дислексией и дисграфией получают помощь квалифицированных специалистов. Была оказана помощь Международной ассоциации по генным дерматозам в проведении операций, закупе специальной косметики и обучении казахстанских врачей особенностям работы с детьми с буллезным эпидермолизом.

Из года в год большое количество компаний оказывают поддержку в организации бала, тем самым проявляя свою социальную ответственность. За все годы к проведению бала присоединились уже более 150 спонсора и партнера. Организация XIII Зимнего благотворительного бала проходит при поддержке Hilton Astana, компаний BI Group, А-Event KZ и акимата города Астана. Спонсоры бала: АО «Нурбанк» и компания Astana Business Aviation.

Кульминацией бала стал аукцион уникальных лотов — предметов искусства, антиквариата и спортивной атрибутики. В этом году на аукционе были представлены ковры ручной работы 1940-1950-х годов, саукеле героини спектакля «Бөрте», документ о предоставлении земельного участка за подписью 14-го Президента США Франклина Пирса 1856 года и другие. Гитара основателя ансамбля и виниловая пластинка с первыми хитами группы «Дос-Муқасан», представленные на аукционе, были проданы за 11 миллионов тенге. Также гостей вечера порадовал розыгрыш ценных призов от партнеров фонда.

Выступлениями порадовали гостей бала 30 пар дебютантов. На протяжении нескольких месяцев молодые люди разных профессий тренировались с хореографом-постановщиком Зимних благотворительных балов, старшим преподавателем Казахской национальной академии хореографии, членом федерации танцевального спорта Республики Казахстан Евгением Моисеевым.

Вырученные средства направляются на благотворительные программы фонда «Болашақ» «Каждый ребенок достоин школы» и «Проездные гранты» для детей с особыми потребностями и талантливой молодежи.

В целях соблюдения прозрачности использования благотворительных средств на сайте фонда bolashakcharity.kz публикуются финансовые отчеты.

Партнеры XIII Зимнего благотворительного бала: АО «Шаңырак-Медиа», компания The Сhef Group, Международный аэропорт Алматы, компания MYD Production, коммуникационное агентство BrandOn, Международная Школа г. Астана, торговый дом LUXURY HOUSE, фитнесс-центр Life Fitness, ТОО Doctor Dent, компания Razzak Residence Clinic, Doctor Clinic, Turkish Airline, дом ткани Bekesh textile, клуб здоровья и красоты GrandPrix, казахстанские часы «OTAN часы», развлекательный центр V-Flight.

Информационные партнеры XIII Зимнего благотворительного бала: АО «Агентство «Хабар», ИА Zakon.kz, Телерадиокомплекс Президента РК, ИА «Sputnik Казахстан», weproject.media, Министерство информации и общественного развития РК, медиахолдинг Sxodim Group, холдинг NUR Media, АО QazContent.